Esfuerzo de Neymar por conseguir club en la MLS (¿dinero de Morningstar?)

Difícil situación de Neymar: no quiere retirarse del fútbol profesional pero tiene el ' boleto picado' en el Al-Hilal, que 6 meses antes del final de contrato anticipó que no lo renovará: decepción total de los árabes con el brasilero, y lo expresaron así. Neymar debe buscar club pero tiene 2 problemas: viene de una cantidad de lesiones que provocan interrogantes, además de que él no está en forma; y pretende ganar un dineral. Según One Football, "en la MLS quiere ganar igual que Lionel Messi".