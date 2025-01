Lionel Messi en Las Vegas no fue por el América sino que hay otro tema de fondo

El paraguayo Héctor David Martínez, el hondureño David Ruiz y el estadounidense Santiago Morales anotaron para Inter Miami CF, mientras que el neerlandés Javairo Dilrosun y Cristian Calderón fueron los que acertaron para el club tan popular en México, actual tricampeón de la Liga MX.

Hill ya lo había dicho en todos los micrófonos posibles: “Messi es claramente el nombre más importante del deporte. Que venga es como que vengan los Beatles o Elvis (Presley). Es un fenómeno. Tenerlo en la ciudad es una emoción y somos una ciudad que se emociona mucho. Es el rey en este momento”.

El partido fue una exhibición de pretemporada. Lo que importaba a Hill era medir a Messi en Las Vegas.

Inter Miami CF ahora va hacia Honduras, Panamá y Perú, intentando maximizar el atractivo comercial de Messi.

En la gira 2024, Messi decepcionó al público de Arabia Saudita al aparecer solo como suplente y luego provocó un incidente internacional al no jugar un partido de exhibición en Hong Kong. En Las Vegas fue diferente: si bien no se agotaron las entradas disponibles en el Allegiant Stadium, resulta que 45.000 personas para un juego no competitivo estuvo muy bien. Se compraban por Ticketmaster a US$67 la estándar.

El Club América es el equipo mexicano más popular en USA. Pedro Garza de Angoitia, director de Internacionalización y Nuevos Negocios del club, confesó existir más de 15 millones de fanáticos declarados en USA. En Las Vegas, el 34,1% de la población es hispana o latina, según datos del gobierno. Además, llegaron mexicanos de California y Arizona.

allegiant-stadium-hero.webp Allegiant Stadium, 65.000 espectadores.

Reconvirtiendo Las Vegas

Messi es el más reciente personaje en una serie de eventos deportivos de alto perfil que han redefinido a Las Vegas, más allá de los juegos de azar.

Hill explicó así el afán de diversificación de ingresos de la ciudad:

“Hace 37 años, cuando me mudé aquí, las ganancias de las apuestas eran el principal ingreso de los hoteles casinos. Regalaban habitaciones. Teníamos… cócteles de camarones a US$ 0,99 y filetes T-Bone a US$ 0,99 para atraer al público. Era como decirles: 'Esperamos que pierdan suficiente dinero en las mesas… para ayudar a que la ciudad crezca'".

“Para los complejos hoteleros integrados, el juego sigue siendo importante, y las ganancias obtenidas por el juego son un componente significativo de sus ingresos, pero ahora no representan ni la mitad para la mayoría de ellos”.

Pero hay frustraciones: Las Vegas no formará parte de las principales incursiones de la FIFA en América del Norte en los próximos 18 meses. Ni la renovada Copa Mundial de Clubes y ni la Copa Mundial masculina de 2026 en Canadá, México y USA.

Sucede que el estadio Allegiant -sede de 3 partidos de la Copa América en 2024 (Ecuador vs. Jamaica / Paraguay vs. Brasil / Uruguay vs. Brasil) y también sede de la final de la Copa Oro de la CONCACAF en 2021 (ganó 1 a 0 USA a México), tiene dimensiones del campo de juego inferiores a los requisitos mínimos de la FIFA, lo que significa que habría que quitar asientos para acondicionar el estadio de una manera adecuada para una Copa del Mundo. Complicado.

De todos modos la infraestructura le resulta útil a la ciudad: en los meses venideros albergará a AC/DC, Shakira, Post Malone, Coldplay y Kendrick Lamar, así como Wrestlemania y una extravagancia de la liga de rugby que jugará 4 partidos en un solo día (equipos de Australia, Nueva Zelanda e Inglaterra).

También en ese deporte, Wigan Warriors y Warrington Wolves, de la Super League inglesa, jugarán un partido de temporada regular.

Hill ambiciona albergar un partido de la temporada regular de la Premier League o LaLiga española aunque no está al tanto todavía de ninguna "discusión seria" para lograrlo.

También se plantea cómo lograr un 'derrame' de la cercana Los Angeles en los Juegos Olímpicos de 2028.

Las Vegas también quiere participar como sede de partidos de entrenamiento de algunos de los 48 equipos que competirán en la Copa del Mundo masculina, o resultar base de entrenamiento para los equipos que compiten en estados cercanos.

El problema es cómo llevar jugadores a Las Vegas y negarles que durante la estadía se aíslen de las otras ofertas que tiene la ciudad.

La cuestión del riesgo para los atletas todavía surge en las conversaciones cuando Las Vegas alberga deportes universitarios, como el 'Kick Off Classic' que disputaron la Universidad de Carolina del Sur (USC) vs. la Universidad Estatal de Luisiana (LSU) en septiembre de 2024.

El deporte

Las Vegas ha decidido hace algún tiempo utilizar el deporte como herramienta de generación de eventos. Por ejemplo, atrajo la franquicia Golden Knights o Caballeros Dorados, de la NHL (hockey), luego de Las Vegas Raiders o los Asaltantes de Las Vegas (NFL, fútbol americano) y en 2028 llegarán desde California, los A's también conocidos como Oakland Athletics o Atléticos de Oakland (de la MLB, baseball).

Es sede también de UNLV Rebels, de la National Collegiate Athletic Association (NCAA). Es el equipo deportivo de la Universidad de Nevada, que compite en la Mountain West Conference. Su disciplina más conocida es el basketball, que juega su equipo Runnin' Rebels.

En la WNBA (basket femenino), desde 2018 llegaron Las Vegas Aces, procedentes de San Antonio (Texas), ganando campeonatos consecutivos en 2022 y 2023. La ciudad también devino en meca de los deportes de lucha: en septiembre fue sede del evento de UFC con mayor recaudación de la historia (US$22 millones): 16.024 tickets vendidos en el Sphere.

Las apuestas deportivas ahora son legales en 38 estados de los 50, así como en Washington, DC, según la Asociación Estadounidense del Juego.

A medida que las apuestas deportivas se extendieron por todo USA, las ligas dejaron de resistirse a prohibir a Las Vegas. Es posible recordar que, a principios de la década de 2000, se le prohibió a Las Vegas publicar un anuncio turístico durante el Super Bowl, cuando Nevada era el único estado que ofrecía apuestas deportivas legales.

La voluntad de la ciudad de lanzarse de cabeza a ser sede de grandes eventos deportivos indica un cambio en el comportamiento de quienes apuestan: los apostadores ya no necesitan ir a Las Vegas porque juegan online, entonces hay que reconfigurar la oferta para recuperarlos en forma presencial.

Jeff Sherman, vicepresidente de riesgos en Superbook Nevada, dijo a The Athletic que el 60% de las apuestas publicadas ahora se realizan a través de app.

Las Vegas recibe 42 millones de visitas al año, generadas por 25 millones de personas, pero se precisa actualizar la oferta.

Steve Hill: “Ya no somos un monopolio de las apuestas deportivas ni de los juegos de azar, por lo que tenemos la necesidad de seguir ampliando nuestra oferta para seguir atrayendo a nuestros clientes. Es Las Vegas. No hay ninguna ciudad en el mundo que tenga la capacidad de tratar a 60.000 personas como si fueran VIP, todas al mismo tiempo".

La Final Four de la NCAA está en la agenda para 2028, y Las Vegas busca alguna franquicia en expansión de la NBA (basketball masculino). Antecedentes: la Liga de Verano de la NBA 2023, el Torneo In-Season de 2023 (semifinales y partido por el campeonato) y 3 Juegos de las Estrellas de la WNBA desde 2019.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, declaró en el The Pat McAfee Show: "Las Vegas está en nuestra lista para la expansión".

¿Y la Major League Soccer? Dicen que media docena de proyectos, desde 2007, evaluaron instalarse en Las Vegas. Según The Athletics, el más cercano fue un grupo de propietarios liderado por Wes Edens y Nassef Sawiris, dueños del equipo Aston Villa (Premier League inglesa). Ellos registraron registrar la marca Las Vegas Villas, pero la tarifa de ingreso de US$ 500 millones + el costo de construir un estadio específico para fútbol con techo retráctil para proteger a los jugadores del calor del desierto en verano, canceló la operación.

Mucha gente de la MLS esperaba que Las Vegas fuese el equipo N° 30 de la liga, pero ese honor será de San Diego, en la temporada 2025.

¿Puede Las Vegas utilizar a Messi para reforzar su proyecto o Messi es monopolio de Miami? Ahí se están discutiendo números grandes....

