Caprichos del enfant terrible

Paul-Starc-Ignacio-Yacobucci.png Paul Starc (izq.) reemplazará a Ignacio Yacobucci en la UIF.

En el Gobierno confirman que el perfil querellante que Yacobucci le dio a la oficina antilavado es un motivo de su desplazamiento al entender que esa no es su tarea. De paso, acusaron al abogado e hijo del camarista de Casación Guillermo Yacobucci de haber hecho gastos indebidos en viajes. Él hace trascender su desmentida. A su vez, en la disputa sobre la interpretación de las razones de la expulsión de Yacobucci hace su entrada “John”, un usuario anónimo de la red social X que a través de su cuenta @MileiEmperador defiende las medidas del Gobierno, ensalza a Milei con imágenes generadas por Inteligencia Artificial que sólo agrandan la distorsión que el Presidente tiene sobre su propia imagen, baja línea sobre la “batalla cultural” de los libertarios y sale a trollear a quienes desafían el relato oficial. Durante bastante tiempo se le atribuyó esta cuenta a Caputo. De hecho, “John” hizo esa ‘leyenda’ parte de su discurso irónico. “No entiendo porque me atribuyen cosas que dice Santiago Caputo cuando esta es sólo la cuenta que se le atribuye a Santiago Caputo. Misterio”, se burló en las últimas horas. Pero otras publicaciones en la misma red social tienden a confirmar o al menos a abonar de manera contundente las sospechas. Como las de Javier Milei haciéndose eco de los rumores sobre la verdadera identidad de "John", pero sin desmentirlos. O como la sugerencia por parte del usuario anónimo del acceso a determinada información. Por caso, “John” tuvo la autoridad de afirmar que un viaje “al sur” que le adjudicaron al asesor especial “tampoco existió”. Pero esta condición llegó a su pico cúlmine (hasta ahora) cuando tras un largo y duro intercambio con María Eugenia Talerico por la presunta protección de empresarios kirchnerista por parte de la AFIP macrista, “John” anticipó: “Lo que me voy a reír de Talerico la semana que viene”. Esa frase tomó significado el jueves cuando se anunció que Yacobucci dejaba la UIF y que iba a ser reemplazado por ‘Paul’ Starc… exesposo de Talerico y padre de sus hijas.