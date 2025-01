CBS (Paramount / Telefe) en graves problemas con Donald Trump

La demanda

La demanda de Trump contra CBS afirma que la cadena interfirió en las elecciones al editar partes de una entrevista con Harris, favoreciendo su campaña.

Trump afirmó que CBS emitió una versión de la entrevista en '60 Minutes' y otra versión en su programa 'Face the Nation', cada una con respuestas diferentes sobre Israel.

CBS ha dicho que en 'Face the Nation' emitió una versión más compacta de la entrevista de Harris en '60 Minutes'.

No hay indicios de que Paramount se hubiera acercado al equipo de Trump para proponer un acuerdo, pero los ejecutivos de la compañía estaban evaluando opciones para reducir la fricción con la Administración entrante.

“Lo que está sucediendo aquí es una gran fanfarronería para disciplinar las futuras operaciones de CBS”, dijo Andrew Jay Schwartzman, un veterano abogado y consejero principal del Instituto Benton para Banda Ancha y Sociedad. “Supongo que esto es simplemente para ablandarlos y para advertir a los demás”.

brendan carr.webp El presidente entrante de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr.

CBS News no es la única cadena que ha provocado la ira de Trump. En 2024, él presentó una demanda por difamación contra ABC News (de Disney) y el presentador estrella George Stephanopoulos, por los comentarios de que Trump había sido declarado civilmente responsable de violar a la escritora E. Jean Carroll. Un jurado federal determinó que Trump era responsable de abuso sexual. En diciembre 2024, Disney llegó a un acuerdo en la demanda, acordando contribuir con US$ 15 millones a la fundación o museo presidencial de Trump y pagar US$ 1 millón en honorarios legales al abogado de Trump.

Los ejecutivos de Paramount y Skydance han considerado una serie de posibles cambios que la compañía podría hacer para apuntalar las operaciones editoriales de CBS News y al mismo tiempo tranquilizar al grupo de Trump, incluyendo publicar la transcripción completa de la entrevista de '60 Minutes' con Harris, según las personas familiarizadas con la situación.

Skydance Media

Skydance Media está dirigida por David Ellison, hijo del multimillonario cofundador de Oracle, Larry Ellison, quien tiene una buena relación con Trump. Según los términos del acuerdo, Skydance y sus inversores acordaron gastar más de US$ 8.000 millones para adquirir el control de Paramount a la heredera de los medios Shari Redstone, y fusionarla con Skydance. Una persona cercana a Skydance dijo que David Ellison apoyaría medidas para promover un periodismo imparcial.

Paramount se encuentra en una situación similar a la que enfrentó Time Warner, el propietario de CNN, en 2016, cuando propuso fusionarse con el gigante de las telecomunicaciones AT&T. Trump criticó repetidamente a CNN por su presunta parcialidad y su Departamento de Justicia presentó una demanda para bloquear el acuerdo por motivos antimonopolio.

ellison cruise.jpg David Ellison y Tom Cruise.

Sin embargo, en ese momento las prácticas editoriales de CNN no fueron parte oficial de la revisión gubernamental, que en principio tenía como objetivo determinar si una unidad que incluía a CNN debía ser vendida como condición del acuerdo. AT&T y Time Warner se resistieron y ganaron, concretando el trato.

Esta vez, el jefe de la FCC está haciendo de la imparcialidad de una organización de noticias un tema explícito.

Para Paramount, al igual que para Time Warner, cualquier concesión a Trump conlleva el riesgo de molestar al talento de Hollywood, que fue / es / será anti Trump. Quizás haya actores y actrices, directores y productores que se resistan a trabajar con Paramount, en ese caso. “Paramount tiene el mismo problema, que es que si se arrodilla en el lado editorial, hay un problema de talento en el lado del streaming”, dijo Blair Levin, ex funcionario de la FCC y analista de New Street Research.

El acuerdo Paramount-Skydance podría enfrentar otros desafíos serios. John Moolenaar, presidente republicano del Comité sobre China de la Cámara de Representantes, dijo que la fusión justificaba la revisión por parte del Comité de Inversión Extranjera porque la empresa china Tencent Holdings, que recientemente fue agregada a una lista negra estadounidense de empresas vinculadas con el Ejército chino, es un inversor en Skydance. Una portavoz de Skydance dijo que la inversión de Tencent en la nueva Paramount sería inferior al 5%.

Shari Redstone (izq.), Leslie Moonves (centro) y Michael Eisner (ex Paramount, ex Walt Disney, hoy The Tornante Company). Shari Redstone.

Quejas judías

Las operaciones de noticias de CBS han atravesado una temporada turbulenta, en la que ciertos programas han suscitado críticas tanto dentro como fuera de la empresa. Más recientemente, el episodio del 12/01 de '60 Minutes' sobre la gestión de la guerra en Gaza por parte de la administración Biden desencadenó preocupaciones sobre la parcialidad en la división de noticias.

Las organizaciones judías y la Liga Antidifamación criticaron el episodio por considerarlo anti israelí. A nivel interno, los ejecutivos plantearon preguntas sobre por qué no se agregó más contexto al artículo para hacerlo más equilibrado, dijeron personas familiarizadas con la situación.

A las pocas horas de emitirse el episodio, Paramount se había puesto en contacto con Susan Zirinsky , su expresidenta, para que supervisara los estándares y ayudara a examinar las historias de forma interina, según personas familiarizadas con la situación. En los últimos días, CBS News se ha puesto en contacto con varios ejecutivos de noticias por cable de alto nivel para reemplazar a Zirinsky de forma permanente, según otras personas familiarizadas con las conversaciones.

El otoño pasado, el presentador de noticias de CBS, Tony Dokoupil, inició una entrevistaal autor Ta-Nehisi Coates afirmando que el contenido del nuevo libro de Coates, 'The Message', que critica a Israel, “no estaría fuera de lugar en la mochila de un extremista”. Hubo una fuerte puja doméstica dentro de CBS News y Redstone, accionista mayoritaria de Paramount, hizo una declaración pública en apoyo de Dokoupil.

El nuevo jefe de la FCC, Carr, dijo a Fox News en noviembre 2024, que una denuncia por distorsión de las noticias presentada por el Centro de Derechos Estadounidenses, era un elemento que consideraría durante la revisión de la fusión.

En cambio la presidenta saliente de la FCC, Jessica Rosenworcel, demócrata, desestimó la denuncia y dijo en una declaración que “la FCC no debería ser la policía del discurso del Presidente” ni “el censor jefe del periodismo”.

