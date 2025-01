Benjamin Netanyahu alienta peligrosa corrupción ética del Ejército de Israel

Netanyahu-milei.jpg Benjamin Netanyahu y su desinformado admirador, Javier Milei. NA

La derrota ética

En agosto, Haaretz destapó un procedimiento sumamente problemático que el ejército estaba llevando a cabo en la Franja de Gaza. Una investigación de Yaniv Kubovich y Michael Hauser Tov, basada en múltiples testimonios de soldados, incluidos reservistas, concluyó que el ejército estaba utilizando sistemáticamente a civiles palestinos como escudos humanos. Los palestinos eran enviados a inspeccionar túneles y estructuras para evitar poner en riesgo la vida de los soldados.

Se trata de una peligrosa variante del "procedimiento de vecindad" que el ejército utilizó a principios de la década de 2000 en Cisjordania y que aparentemente fue suspendido por orden de la Corte Suprema.

La investigación de Haaretz mostró que lo que había comenzado de manera ordenada y autorizada en un puñado de unidades de élite en misiones específicas se había convertido en un fenómeno generalizado, ante el cual los comandantes superiores hacían la vista gorda.

Los habitantes de Gaza son retenidos como detenidos y luego enviados a cumplir sus misiones. Algunos son liberados después de completar sus tareas. Hace dos semanas, informé que esta práctica estaba muy extendida en muchas unidades , sin una verdadera supervisión ni orientación. Los soldados también asignan a los palestinos tareas de limpieza y llaman a cada uno de ellos shawish , un término árabe que significa sirviente.

En respuesta al informe de investigación de agosto, la Unidad del Portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel dijo: "Las instrucciones y órdenes de las Fuerzas de Defensa de Israel prohíben el uso de civiles de Gaza capturados en el terreno para misiones militares que supongan un riesgo deliberado para sus vidas. Las instrucciones y órdenes de las Fuerzas de Defensa de Israel sobre el tema han sido claras para las fuerzas. Tras recibir la solicitud, las acusaciones fueron remitidas a las autoridades pertinentes para su revisión".

Pero los oficiales superiores de la reserva que sirvieron recientemente en Gaza se quedaron atónitos al descubrir lo extendida que sigue esta práctica, ya sea porque está autorizada desde arriba o porque se la ignora. También ha habido casos en los que se ha reclutado a palestinos para misiones como la de operar bombas de demolición o detonar cadenas de minas terrestres, lo que podría proporcionar conocimientos que podrían ser útiles al enemigo.

palestinos funeral.jpg No todos los palestinos son de Hamas pero el trato de las FDI es como sí lo fueran y así se convirtió en una guerra de exterminio - 06/06/2024. Foto NA: REUTERS/Doaa Rouqa

El rompecabezas

En cualquier caso, si volvemos a la respuesta de las FDI en agosto, parece que las unidades están formalizando esta práctica prohibida. Muchas unidades en la guerra tienen grupos de WhatsApp en los que se transmiten los procedimientos a los oficiales y soldados.

Un grupo de WhatsApp de una brigada que se encuentra actualmente en Gaza ofrece un ejemplo sobre los shawishes. El objetivo declarado es positivo (implementación profesional), pero la insensibilidad que impregna la práctica, contraria a todos los valores declarados del ejército, es evidente. Un oficial de alto rango de la reserva que leyó un determinado mensaje de WhatsApp dijo a Haaretz que no había forma de escapar a la conclusión de que cada palabra entraba en conflicto con los valores del ejército.

"Esta vez", escribió el autor anónimo del largo mensaje, "diremos unas palabras sobre el uso de los" – aquí el autor utiliza el término operativo para los shawishes; debido a las limitaciones impuestas por la censura militar, utilizaré la palabra "agente".

El autor continuó: "Creo que la mayoría de ustedes se han encontrado con el fenómeno. Personalmente, creo que es una decisión moralmente sensata por parte de las FDI actuar de la manera que mejor proteja a nuestro pueblo enviando todo lo que sea posible de antemano para prevenir y reducir el daño a la vida humana tanto como sea posible.

"El principio rector es que estos... no son a quienes nuestros enemigos quieren dañar, de modo que incluso cuando entran en una zona de emboscada, explosivos o infantería, no es seguro que los terroristas actúen contra ellos. Por eso, los enviamos, después de su reclutamiento voluntario, a un posible peligro, en lugar de un peligro seguro para nosotros.

"Esto va acompañado de la posible ventaja de conocer la zona y de una capacidad de alerta que quizá nosotros aún no hemos adquirido respecto de ciertas señales reveladoras sobre el terreno. Aun así, como comandantes, debemos establecer dos prioridades, una operativa y otra ética.

"Enfatizar la situación operativa: No debemos confiar ciegamente en ellos. Más de una vez han permitido que una unidad de las FDI se dirigiera directamente a una emboscada, o han pasado por alto dispositivos explosivos y nuestras fuerzas fueron atacadas con toda su fuerza. Incluso si los envías, encuentra una manera de complementar su información con otros medios (un perro Oketz [unidad canina], etc.).

soldados fdi.jpg Soldados israelíes en acción.

"No debemos permitir que esta herramienta dicte nuestra lucha: la entrada de un agente no puede ser una condición operativa. Es un método posible de reconocimiento. Como comandantes, siempre debemos realizar una evaluación de la situación sobre qué método es el más adecuado, cuántos métodos se pueden utilizar en cada etapa y cómo podemos evitar retrasos y la creación de puntos débiles adicionales debido a dichos retrasos.

"Aspecto ético: la justificación para utilizar esta plataforma es la necesidad operativa. En el pasado, cuando el punto álgido de nuestra actividad operativa terminó con arrestos en Judea y Samaria [Cisjordania], como comandantes necesitábamos tener cuidado de mantener a los detenidos cerca de nosotros para asegurarnos de que lo que les sucediera fuera exactamente lo que queríamos que les sucediera.

"Debemos recordar que el agente se encuentra en la misma situación. Podemos caer rápidamente en un uso incorrecto de estos agentes: órdenes dirigidas a la degradación y la humillación y no a la necesidad operativa. Esto también es así en el plano operativo, porque el daño psicológico que sufran perjudicará su motivación para advertirnos sobre las cosas que detecten sobre el terreno.

"Pero esto es mucho más importante desde el punto de vista ético. Y no es para ellos. Hay una posibilidad razonable de que el agente no esté de nuestro lado en absoluto. Es para nosotros. Necesitamos hacer todo lo posible para preservar nuestra humanidad. La necesidad operativa es clara y creo que también es extremadamente moral.

"Pero como comandantes, debemos asegurarnos de que esto solo mejore nuestra situación operativa y debemos permanecer atentos para que no afecte nuestra ética. ¡Buena suerte, héroes! Y, por supuesto, cuídense".

Este documento es esclarecedor desde muchos puntos de vista, en particular porque hace un llamamiento a la humanidad, pero se refiere al agente palestino, que aparentemente fue reclutado contra su voluntad, como una "plataforma". Los historiadores futuros que estudien lo que le ocurrió al ejército de Israel en la larga y terrible guerra en Gaza podrán recurrir a estas citas.

Esta semana, el programa "Todo irá bien", de Kan TV, una unidad de la emisora pública, proporcionó más documentación fascinante. El programa incluía entrevistas que el periodista Omri Assenheim realizó durante meses al general de brigada Amit Saar, jefe de la División de Investigación de Inteligencia Militar hasta el año pasado. Saar era considerado "el señor Palestina" en Inteligencia Militar, el principal experto de las FDI en Hamás y los palestinos.

También fue oficial de inteligencia del Comando Sur durante la guerra aérea con Gaza en mayo de 2021. En la División de Investigación, encabezó la evaluación errónea de las FDI (en realidad, la evaluación errónea israelí) de que Hamás se había debilitado y disuadido y no tenía interés en una confrontación dramática con Israel.

Por otra parte, en los meses previos a la actual guerra, Saar envió cartas de advertencia al primer ministro, al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel. Escribió que los enemigos de Israel percibieron la gran debilidad del país durante el esfuerzo del gobierno por debilitar el poder judicial y la división en la sociedad que había creado. El enemigo podría intentar aprovechar ese momento y lanzar un ataque sorpresa.

Amit-Saar-1320x880.jpg General Amit Saar.

"¿Qué nos perdimos? ¿Cómo no lo vimos?"

Una de estas cartas motivó al entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, a pronunciar un discurso en el que advertía de un peligro claro y presente para la seguridad del país si el gobierno persistía en su legislación antidemocrática. Tras ese discurso, el primer ministro, Benjamín Netanyahu, despidió a Gallant, pero luego se retractó, asustado por los cientos de miles de personas que salieron a protestar.

Lo que Saar no previó fue el lugar del ataque del que había advertido. Se centró en Hezbolá y, como toda la comunidad de inteligencia, minimizó la amenaza que se estaba gestando en Gaza. Fue tomado por sorpresa la mañana del 7 de octubre de 2023. A los pocos meses de iniciada la guerra, y sufriendo graves dolores de cabeza, le detectaron un tumor maligno en la cabeza y dimitió.

Assenheim lo acompañó durante este período, incluso en los tratamientos médicos. El resultado es conmovedor pero también fascinante, en parte porque, ya no en el ejército y luchando por su salud, Saar habla libremente y no se esconde detrás de excusas y evasivas.

"No entendí algo profundo, ésa es la cuestión", dijo. "Pensé que vendría del norte. Me faltaba una pieza del rompecabezas en el que Hamás estaba preparando algo... Pienso en ello cada segundo que estoy despierto: ¿Qué nos perdimos? ¿Cómo no lo vimos?".

En 2023, las señales de alerta se acumularon. "En Beirut, en Gaza y en Teherán empezaron a preguntarse si Israel estaba en un punto débil. Aquí está el ejército israelí, el ejército invencible, desintegrándose" debido a la crisis por las protestas de los reservistas contra el intento de socavar el poder judicial.

"No importa cuál sea la verdad, sino la imagen que el enemigo tiene de ella", dijo Saar. "A esto se sumó una crisis entre Israel y Estados Unidos. Fue una tormenta perfecta. En Oriente Medio lo más peligroso es proyectar debilidad. Realmente me asustó".

Saar reconoce su error y su responsabilidad. A diferencia de otros, no se anda con juegos. Le dijo a Assenheim que no sabía nada sobre el documento "Los Muros de Jericó" que había hecho circular la unidad de élite 8200 de los servicios de inteligencia militar y que describía el plan de ataque de Hamás que se ejecutó en su totalidad el 7 de octubre.

"Pero el error no es que se nos escape algo... La ceguera no es por falta de conocimiento, sino por exceso de información. Uno ve tantas cosas y no entiende lo que ve."

Me reuní con Saar aproximadamente dos meses y medio después de que comenzara la guerra, poco antes de que le diagnosticaran la enfermedad. Conocí a una persona atormentada. Dijo que la única razón por la que se quedó en el puesto después de la metedura de pata fue su intento de entender cuándo "me engañó" él -"él" era Yahya Sinwar. ¿Cuándo decidió el líder de Hamás cambiar de dirección y optar por el plan de ataque a gran escala, en lugar de rondas limitadas de combate?

cnne-1479583-quien-es-yahya-sinwar-el-principal-objetivo-de-israel.jpg Yahya Sinwar.

En retrospectiva, Saar pensó que el cambio podría haber ocurrido a mediados de 2021. Sinwar y su socio, Mohammed Deif, desarrollaron apetito después del éxito relativo de Hamás en mayo de 2021, cuando, además de la guerra aérea, miles de árabes israelíes se enfrentaron con la policía.

Según esta interpretación, Sinwar nos engañó durante 2 años y medio. El general de brigada Itai Baron, que fue llamado para reemplazar a Saar durante unos meses después de que se le diagnosticara la enfermedad, sospecha que la percepción errónea comenzó mucho antes. Baron cree que las conversaciones mantenidas por el eje radical de Irán sobre el "plan de aniquilación" comenzaron hace una década.

Es posible que durante todo ese tiempo Israel estuviera erróneamente intoxicado con su éxito al penetrar los secretos de inteligencia del enemigo sin comprender los planes reales.

¿Ha actualizado Saar su análisis para entender mejor cuándo y dónde nos hemos equivocado? Esa es la parte que faltaba en el excelente programa de Assenheim.

-----------------------

