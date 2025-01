Hidroeléctricas: Las del Comahue, a tope, y las de Santa Cruz, sumidas en la mezquindad de Nación

image.png

La represa Piedra del Águila tenía entonces 591,84 msnm, casi el máximo previsto para su embalse que es de 592 msnm.

Aguas abajo, Pichi Picún Leufú registraba un nivel de 477,87 msnm, mientras su máximo es de 479 msnm. Mientras que El Chocón, registraba un nivel de 379,46 msnm con un máximo normal indicado de 381msnm, con lo cual está a un metro y medio.

Mientras que la última represa del Limay, Arroyito, registraba un nivel de 312,07 msnm, mientras que en este caso su máximo normal es de 315,85 msnm.

Sobre el río Neuquén el único complejo que existe es Cerro Colorados, en donde la represa de Los Barreales mostraba un nivel de 419,75 msnm, con un máximo por tabla de 420,24 msnm. Mientras que la represa de Mari Menuco marcaba un nivel casi idéntico al máximo, de 413,46 msnm, versus los 413,5 msnm que se señalan como tope.

Pese al calor, no se esperan mayores erogaciones

De todas maneras, pese a la ola de calor que ya impacta en la demanda de energía eléctrica del país, las erogaciones programadas para estos complejos, ordenadas por Cammesa, no indican cambios.

Así, según el sitio mencionado, los caudales del río Limay, desde la salida de Arroyito se mantenían en 358 metros cúbicos por segundos (m3/s), mientras que desde El Chañar, en el río Neuquén la erogación llegaba a los 206 metros cúbicos por segundo, dejando así al río Negro con un caudal de 564 m3/s, un valor relativamente bajo para esta época del año.

Según los sistemas de la AIC de momento no se esperan cambios en los caudales, dado que la programación de los mismos muestra que hasta el domingo, al menos, se mantendrán en los mismos valores.

Aunque claro está, que todo dependerá del nivel de demanda de energía que la ola de calor pueda disparar en la zona más poblada del país.

Nación, tranquila, Santa Cruz, inquieta, ¿y los chinos enojados?

El panorama da tranquilidad a Nación, a la que, desde Santa Cruz reclaman dejar "las mezquindades de lado" y reactivar las represas hidroeléctricas de la provincia.

Se trata de las represas hidroeléctricas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner, que están paralizadas desde hace más de un año y no se sabe cuándo se reactivarán los trabajos.

Esa falta de novedades fue la que llevó al Gobierno de Santa Cruz a exigirle al Ejecutivo nacional y a la UTE a dejar de lado las mezquindades políticas para dar viabilidad al proyecto.

"Es extremadamente preocupante que, a la fecha, el Gobierno Nacional y la Unión Transitoria de Empresas Represas Patagonia, no hayan podido reactivar esta obra, que lleva más de un año paralizada, con la incertidumbre que esta situación genera tanto en trabajadores, como en la cadena de proveedores y para el propio Estado provincial, dado que es una obra central, estratégica, que ya debería estar generando energía, que tanto hace falta para el desarrollo de nuestras comunidades", subrayó Jaime Álvarez, ministro de Energía de Santa Cruz.

Llegar a un acuerdo

En este marco, el funcionario santacruceño sostuvo: "Es urgente y necesario que las partes lleguen a un acuerdo, y de una vez por todas se terminen las mezquindades políticas y económicas, y finalmente se resuelvan las cuestiones administrativas que están pendientes, y que hoy repercuten en la paralización de estas obras".

Asimismo, Álvarez reclamó a las autoridades nacionales y a los directivos de la empresa "terminar con esta incertidumbre, y hacerse cargo de los compromisos asumidos para que, de una vez por todas, esta obra que lleva tanto tiempo paralizada, finalmente sea puesta en funcionamiento, y podamos contar con energía limpia abundante para los santacruceños y para todo el país".

Represas paralizadas

Cabe recordar que tal como informó el sitio '+e', el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuestionó a la UTE (Gezhouba, Electroingeniería e Hidrocuyo) por detener los trabajos de forma "unilateral" desde noviembre de 2023, generando una controversia técnica, económica y legal. Aunque hay conversaciones con la UTE, no hay compromiso de firmar una enmienda al contrato, y cualquier decisión dependerá del interés público.

El Ministerio de Economía informó que no hubo nuevos desembolsos, y, según el contrato de préstamo, la solicitud debe ser suscripta por el contratista, lo que no ocurrió. Además, no se cuenta con una evaluación final del posible deterioro causado por la paralización.

Nación aclaró que, preliminarmente, no se evidencian daños en las estructuras, pero la responsabilidad del cuidado de la obra recae en la UTE, que no cumplió con los estándares de calidad requeridos.

Los trabajadores

Sobre los trabajadores, el principal interrogante es su futuro, ya que llevan inactivos desde noviembre. El Gobierno indicó que la relación laboral depende del contratista, quien el 5 de febrero solicitó un Procedimiento Preventivo de Crisis en la Secretaría de Trabajo debido a la falta de fondos. En la obra había 2.858 trabajadores: 2014 de UOCRA, 505 de UECARA y 339 fuera de convenio. Las medidas propuestas incluyeron neutralizar la obra y reducir personal.

Nación realizó audiencias en febrero para evitar despidos, pero no hubo acuerdo, y el procedimiento finalizó el 8 de marzo. Además, señaló que este trámite no aplica al personal de UOCRA, que debe regirse por la Ley 22.250, sin emitir juicios sobre salarios, indemnizaciones o alteraciones contractuales, ya que exceden sus facultades legales.

Las relaciones comerciales con China

Las represas se iniciaron en 2015 gracias a un acuerdo entre ENARSA, la empresa estatal argentina, y la Unión Transitoria de Empresas (UTE) encabezada por la china Gezhouba. Pero el avance de la obra, como se mencionó, se vio frustrado por la falta de inversión estatal desde principios de 2023, y aún más con la administración de Javier Milei.

En términos diplomáticos, la decisión de detener las obras podría afectar la relación de Argentina con China, un socio clave en diversas áreas de inversión y comercio.

Y aunque el vocero presidencial, Manuel Adorni, ha minimizado estos efectos, el descontento de un gigante económico como China no debería subestimarse.

En efecto, las afirmaciones del Gobierno sobre preservar la relación bilateral se enfrentan al hecho de un proyecto que tambalea, justamente, ante la falta de apoyo gubernamental.

