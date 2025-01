El apoyo de Cavani y Suárez para el juvenil de Gimnasia en su difícil presente

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/gimnasiaoficial/status/1879964154984882669&partner=&hide_thread=false El Club de Gimnasia y Esgrima La Plata informa que el jugador Matías Abaldo fue licenciado de la pretemporada que se desarrolla en Uruguay para atender cuestiones personales relacionadas con su bienestar.



Desde el club estamos en contacto con su familia para brindar… — Club de Gimnasia y Esgrima La Plata (@gimnasiaoficial) January 16, 2025

Luego, quien generó mayor angustia fue su representante, Edgardo Lasalvia, con unas desafortunadas declaraciones en las que comparó a Abaldo con Santiago Morro García, ex jugador de Godoy Cruz que se suicidó en 2021."Hablo todo el tiempo con Matías, estamos preocupados, no queremos que le pase lo del Morro García, que por alguna situación que no pueda manejar se ponga una soga al cuello. La salud mental es fundamental. El dinero va y viene, yo quiero que Matías no se lastime, quiero verlo feliz", había dicho.