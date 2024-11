Momento de furia: la expulsión doble que dejó a todos en shock en Gimnasia-Newell's

Lo más anecdótico del partido no estuvo ni en el juego ni en el escueto resultado. Estuvo en la doble roja que mostró el árbitro Sebastián Zunino. Hay que decirlo: ante un arbitraje argentino de bajísimo nivel y constantemente cuestionado por su legitimidad, en esta oportunidad Zunino no se equivocó. El insólito momento que se vivió no fue por culpa o responsabilidad suya, sino de dos futbolistas que pensaron más en lastimar al rival que en jugar a la pelota.