Volver a casa: Sebastián Driussi es de River Plate

La 3ra. fue la definitiva: US$ 10 millones por el 100% de la ficha de quien había rechazado ir a Estudiantes de La Plata, pese a la oferta del inversor privado (Foster Gillett) que tiene el club (superior a US$ 11 millones).

Driussi ya estaba entrenando en Ciudad de Buenos Aires para malestar del Austin FC y de la Major League Soccer. Austin FC le aplicó varias multas a Driussi por no presentarse a entrenar

El contrato del atacante será hasta el 31/12/2028 y ya lo esperan en el Centro Rossi para la revisión médica.

Más tarde él esperará al plantel cuando regrese de jugar el amistoso contra Universidad de Chile, el viernes 17/01 por la noche.

En 2022, Driussi casi regresa a River Plate, según le contó por entonces a Lautaro Del Campo (lacobraaa) en su canal de Twitch:

"Estuvo la posibilidad de volver a River. Yo estaba en Dubái con el Zenit de pretemporada y me llama mi representante y me dice ‘existe la posibilidad de volver a River’. ¿Sabes cómo estaba yo?” Yo estaba saltando en una pata, lo llamo a mi viejo y le digo que me espere. En ese momento tenía a mi nena y mi mujer estaba embarazada. Nosotros queríamos salir de Rusia porque no venía jugando mucho, no estaba jugando en mi posición, igualmente salí campeón 5 veces, 3 del torneo local y 2 de la Copa Rusa. Pero después pasó que Malcom se lesionó y el jugador que iba a venir por él, lo compró el Porto. Pepe se llamaba, no sé ni donde jugaba, y ahí me dicen en el Zenit que no me iban a dejar ir”.

Embed - Todos los goles de Driussi en River El gordo ||HD||

El negociador

De acuerdo a los comentarios en el barrio de Nuñez, el colaborador directo de Marcelo Gallardo en las contrataciones es Mariano Barnao, quien participó de la mala experiencia en Al-Ittihad (Arabia Saudita).

“Mariano Barnao, que es parte de su equipo, ha estado trabajando con nosotros codo a codo y liderando la mayoría de las negociaciones”, dijo Jorge Brito, presidente de River Plate.

Jorge Brito también expresó:

"El jugador tiene el derecho de jugar donde quiera, pero ha dicho que en Argentina solamente jugaría en River. Es raro lo que pasa, yo no hago ofertas por un jugador sin tener su consentimiento de que quiera jugar en River. Pero cada uno tiene el derecho de hacer lo que quiera con su plata o con la que le prestan".

Embed - All of Sebastián Driussi's 50 Goals for Austin FC

Egresos

Los siguientes jugadores no participan del plantel para la temporada 2025: