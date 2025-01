Elon Musk se consolida como el motor de la nueva derecha global

El viernes pasado (27/12) pidió al rey Carlos que intervenga y disuelva el Parlamento después de que el Partido Laborista rechazara un pedido de una investigación nacional sobre el escándalo de abuso infantil de más de 1.500 niñas en el norte de Inglaterra entre 1997 y 2013.

En X, Musk culpó a las autoridades de no haber tomado medidas.

"En Reino Unido, delitos graves como la violación requieren la aprobación de la fiscalía antes de que la policía pueda acusar a los sospechosos. ¿Quién estaba a cargo del CPS (la fiscalía general del Estado) cuando a las bandas de violadores se les permitía explotar a niñas sin enfrentarse a la justicia? Keir Starmer", escribió, y sentenció: "Deberían organizarse nuevas elecciones en Reino Unido".

image.png Elon Musk y Nick Farage, líder del Reform UK.

Desde UK entienden que Musk quiere politizar la violación de niñas en Reino Unido para atacar a Starmer. Un ex trabajador de la salud que expuso la red de pedófilos dijo a The Guardian: “La persona a la que intenta perseguir es Keir Starmer; es un ataque político que no tiene nada que ver con las mujeres y niñas que han sido abusadas una y otra vez”.

El jueves (02/12/25) en su cuenta X, Musk exclamó: "¡Liberen a Tommy Robinson!". Robinson, cuyo verdadero nombre es Stephen Yaxley-Lennon, fue condenado a finales de octubre a 18 meses de prisión por violar una decisión judicial de 2021 que le prohibía repetir comentarios difamatorios hacia un refugiado sirio. "¿Por qué Tommy Robinson está en régimen de aislamiento por decir la verdad?", se preguntó.

Pero sus críticas contra Starmer comenzaron apenas asumió como primer ministro de UK el año pasado, desde que los laboristas británicos regresaron al poder hace seis meses.

Elon Musk durante disturbios antiinmigrantes entre el 30 de julio y el 5 de agosto, dijo que una "guerra civil" era "inevitable" y criticó especialmente al gobierno, acusándolo de reprimir a los alborotadores y de dirigir "un estado policial tiránico".

También hay rumores de que en breve donará millones de dólares a Reform UK, partido político británico fuertemente euroescéptico cuya principal reivindicación es la secesión por parte del Reino Unido de la Unión Europea, el conocido Brexit.

Alemania

Días atrás, Musk calificó al canciller alemán Olaf Scholz como "tonto e incompetente" mientras auguraba el colapso del gobierno socialdemócrata.

El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, disolvió el Parlamento (Bundestag) y convocó elecciones anticipadas para el 23 de febrero, después de la derrota de la moción de confianza de Olaf Scholz en la Cámara tras el colapso en noviembre de la coalición del gobierno que formaban socialdemócratas, verdes y liberales, dada las desavenencias sobre lo anteriormente mencionado y en torno al freno de la deuda.

image.png Posible entrevista en X entre Elon Musk y la líder de Alternativa para Alemania (AfD) Alice Weidel.

El anuncio de una posible entrevista en X entre Elon Musk y la líder de Alternativa para Alemania (AfD) Alice Weidel el próximo 10 de enero, previo a las elecciones, no es casualidad, sino un claro gesto de apoyo al movimientos derechista extremista.

Recordemos que AfD ha crecido notablemente en el último tiempo con hazañas electorales en varios estados en Alemania, cuna del nazismo, donde los grupos de extrema derecha se han mantenido alejados del poder a nivel estatal y nacional desde el final de la guerra.

Italia y Brasil

A fines del año pasado, Musk, gran crítico de la inundación masiva de inmigrantes ilegales en USA, salió en apoyo de su amiga Giorgia Meloni para atacar a la justicia italiana que se obstaculiza a la política de externalización a un tercer país "seguro” con Albania que, según la premier, debe ser el modelo para toda la Unión Europea.

En un posteo en X atacó al sistema judicial italiano. “Vive el pueblo italiano en una democracia o es una autocracia no electa la que toma las decisiones?" Y retuiteó una publicación de un usuario que decía: "El gobierno de Giorgia Meloni en Italia no podrá expulsar a inmigrantes ilegales, según los jueces que acaban de rechazar su decisión. Las fronteras de Italia permanecerán abiertas a los nuevos europeos y se les permitirá invadir Italia y Europa para siempre".

El conflicto de Musk con el gobierno de Lula da Silva duró varias semanas. La justicia de Brasil ordenó el levantamiento del bloqueo de sus cuentas bancarias y activos luego de que la plataforma desembolsará millones para pagar las multas.

El juez de la corte Corte suprema de Brasil Alexandre de Moraes argumentó que la plataforma incumplía con normas de la legislación brasileña, como la de no tener un representante legal en el país o no bloquear perfiles usuarios y perfiles y publicaciones de X señalados de desinformar como los de influencer de extrema derecha prófugo Allan dos Santos, así como al youtuber Bruno Aiub, conocido como Monark, que tiene más de 1 millón de seguidores en X y ha dicho que Brasil debería reconocer al partido nazi.

image.png Elon Musk interfiere en asuntos de otros países tanto para defender como para atacar.

El choque de las dos visiones revolucionó las redes. Mientras que el juez brasileño señalaba que la plataforma permite la proliferación de fakes news, desinformación e incitación al odio, el dueño de SpaceX, absolutista de la libertad de expresión, calificaba al magistrado de “Dictador Malvado” y alegaba que las órdenes de eliminar los perfiles violaban la Constitución de la República Federativa de Brasil.

Varios sectores moderados y centro izquierda interpretan que Musk con su inmenso poder mediático quiere ser el arquitecto del nuevo orden global liderado por una derecha populista. Sus injerencias en los asuntos más picantes de Europa y su cruzada personal con gobiernos progresistas buscan erosionar las bases de una izquierda global en declive y tal vez reemplazarlas por autocracias tecnológicas.

