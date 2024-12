Explotó la Gran Interna 2025: Elon Musk vs. Steve Bannon

El debate se ha vuelto cada vez más polémico en los últimos días, con Musk llamando a sus compañeros partidarios de Trump “tontos despreciables” que “deben ser eliminados del Partido Republicano de raíz”.

Mientras tanto, Loomer ha acusado a Musk de quitarle su verificación y censurar sus publicaciones en X, la plataforma social que él posee, debido a la disputa. Ella apareció en la “Sala de Guerra” de Bannon el lunes, donde criticó a Musk como un “aferrado a la Etapa 5 (...)".

Bannon representa al trumpismo fundacional, a la extrema derecha nacionalista estadounidense. Él fue funcionario cercano a Donald Trump en el anterior mandato hasta que diferencias con la familia de Trump terminaron con su gestión.

The New York Times investigó el vínculo entre Elon Musk y Donald Trump. El relato incluyó la verificación de que Musk ha estado viviendo en el club exclusivo de Donald Trump desde el día de las elecciones en USA.

En Mar-a-Lago (Florida), Musk alquiló una de las cabañas en noviembre de 2024: "Vive en una cabaña llamada Banyan, donde se han alojado anteriormente muchos de los amigos y asociados de Trump. El empresario se instaló aquí el día de las elecciones presidenciales de USA y, junto con Trump, siguió los resultados de la votación. Musk se fue de casa por Navidad, pero se espera que regrese pronto."

Elon Musk fue el donante más importante de Trump; donó US$ 250 millones para su campaña electoral, según NYT. Musk también es considerado un asesor clave del Presidente electo en cuestiones políticas y también influye en la selección de futuros empleados de la futura Administración Trump.

NYT señala que gracias a esta proximidad, Musk tiene fácil acceso a Trump. Cena con él, asiste a sus llamadas telefónicas con líderes extranjeros (tal como con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky) y pasa decenas de horas con Trump.

Musk y Trump cenaron recientemente con el fundador de Amazon, Jeff Bezos. Los empleados de Musk, escribe el NYT, participaron en discusiones sobre candidatos a puestos de liderazgo en la futura administración Trump.

El 27/12, Donald Trump publicó un mensaje en su red social Truth Social, presuntamente dirigido a Elon Musk:

¿Dónde estás? ¿Cuándo vienes al Centro del Universo, Mar-a-Lago? Bill Gates pidió permiso para venir esta tarde. ¡Te extrañamos a ti y a X ! ¡¡¡La víspera de Año Nuevo será increíble!!! ¿Dónde estás? ¿Cuándo vienes al Centro del Universo, Mar-a-Lago? Bill Gates pidió permiso para venir esta tarde. ¡Te extrañamos a ti y a X ! ¡¡¡La víspera de Año Nuevo será increíble!!!

No está claro cuánto paga Musk por alquilar una cabaña en la finca, pero la casa se alquilaba por US$ 2.000 al día. Mar-a-Lago normalmente emite una factura a los huéspedes por su estancia inmediatamente antes de su salida. Por lo tanto, escribe la publicación, Trump puede reducir la factura final de Musk o no cobrar ninguna tarifa. Se desconoce cuánto pagará finalmente el empresario por el alojamiento.

El entorno del Presidente electo está descontento con la presencia constante de Elon Musk en la residencia de Trump, dijeron fuentes a NBC News en noviembre. The New York Times escribe que algunos asesores no están contentos con la influencia de Musk en Trump.

Para terminar de dar contexto a esta disputa, Karina Mariani en Voz de Améerica:

"(...) El presidente Trump va a encontrar, en esta segunda presidencia y país dividido, enfrentado, más empobrecido y complejo que cuando lo dejó en 2020. Trump también va a encontrar un país que en muchos aspectos ha perdido la esperanza y el relato de cómo se percibe a sí mismo. En sólo cuatro años mucho ha pasado, las desastrosas “bidenomics” han arruinado muchos sectores de la economía, el sistema educativo en todos los niveles es un coto de caza de la izquierda radical, el mundo es una bomba a punto de estallar en todos los continentes.

En definitiva, EEUU y el presidente Trump necesitan volver a los mitos fundacionales, para sostener y reparar el alma de Estados Unidos. Esta es una milagrosa segunda oportunidad para recobrar el orgullo de ser americano y los valores que hagan al país grande de nuevo: ¿qué mejor para este propósito que un personaje como Sriram Krishnan? Un joven inmigrante hecho a sí mismo y exitoso, que ha formado una familia de la que puede presumir, especializado en la industria del futuro.

Sin embargo, la nominación de Krishnan generó una reacción negativa que tomó dimensiones ridículas, contradictorias, y por momentos infantiles. A la ofensiva contra su nominación se agregó la polémica alrededor de las visas H-1B para trabajadores extranjeros especialmente cualificados, cuyos topes y burocracia tanto Krishnan como otros empresarios habían criticado.

La polémica expuso las tensiones internas en la coalición de Trump, en la que conviven al menos dos cosmovisiones contrapuestas. Por un lado los ciudadanos que apuestan por la innovación, el riesgo y la competencia, vale decir: quienes quieren adaptar los valores que hicieron grande al país a los retos actuales y desafíos del futuro. Por el otro, quienes sueñan con regresar el tiempo atrás, a un pasado ficcional e idílico. Sectores deseosos de un proteccionismo y un aislacionismo al que pretenciosamente llaman “conservadurismo”.

Pero eso no es ser conservador, porque una cosa es conservar los valores y otra cosa es pretender encorsetar al país en una burbuja. No se puede ser líder mundial escondido tras un confort que para colmo está en franca decadencia. El proteccionismo y el aislacionismo son males retardatarios para los países y suicidas para las economías de los imperios. EEUU no se hizo grande mirándose cobardemente el ombligo.

La reacción de activistas como Loomer, Gaetz o Bannon; que se adjudicaron el control del corazón MAGA, desató una respuesta de Elon Musk y Vivek Ramaswamy. Musk defendió vehementemente la contratación de talento extranjero, enfatizando que restringirlo beneficia a la competencia, como por ejemplo China. Irónicamente se preguntaba: “¿Quieres que Estados Unidos gane o pierda?”. El jefe de X también denunció la “falacia de la torta fija”, argumentando que la creación de empleos y empresas es ilimitada.

¿Cómo puede ser que existan sectores MAGA a los que aún haya que explicarle estas obviedades? Desde una perspectiva capitalista, el dinamismo es crucial para el éxito. La prosperidad demanda crecimiento y competitividad. En contraste, la visión que prioriza objetivos identitarios no sólo se emparenta con lo más rancio del wokismo sino que es un camino que lleva a la degradación nacional. El proteccionismo no es patriota. ¿Cómo puede ser que existan sectores MAGA a los que aún haya que explicarle estas obviedades? Desde una perspectiva capitalista, el dinamismo es crucial para el éxito. La prosperidad demanda crecimiento y competitividad. En contraste, la visión que prioriza objetivos identitarios no sólo se emparenta con lo más rancio del wokismo sino que es un camino que lleva a la degradación nacional. El proteccionismo no es patriota.

Lo cierto es que la lucha interna entre Musk y la base dura de MAGA parece haber desatado una guerra civil cuyos alcances apenas comenzamos a vislumbrar. Como contraofensiva, Ramaswamy apoyó a Musk con una prolongada argumentación sobre que Estados Unidos estaba condenado a decaer si se orientaba hacia la mediocridad.

“La razón por la que las principales empresas tecnológicas a menudo contratan a ingenieros nacidos en el extranjero y de primera generación en lugar de a estadounidenses ‘nativos’ no se debe a un déficit innato de coeficiente intelectual estadounidense”, escribió. “Una cultura que celebra a la reina del baile por encima de la campeona de las olimpiadas de matemáticas, o al deportista por encima del mejor alumno, no producirá los mejores ingenieros. La 'normalidad' no es suficiente en un mercado global hipercompetitivo para el talento técnico. Y si pretendemos que sí lo es, China nos dará una paliza”.

