Bayern Munich quiere soltar a Muller: Boca podría evitarlo en Mundial de Clubes

Boca afrontará un grupo difícil en el torneo intercontinental

Serán partidos muy difíciles para un Boca que intentará estar a la altura frente a dos candidatos a llevarse el título de Mundial de Clubes. Por eso, la noticia que recibió sobre el futuro de uno de los cracks del Bayern Munich fue más que bienvenida.

Es que, según informó Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de pases del fútbol internacional, Thomas Müller no está en los planes de la dirigencia del Munich de cara a la temporada 2025-2026.

Thomas Muller quiere continuar en el Bayern Munich, pero la dirigencia no tiene el mismo interés

El histórico futbolista del Bayern Munich, de 35 años, ha recorrido toda su trayectoria como jugador con la misma camiseta. Desde hace 16 años que es futbolista profesional en el Bayern Munich, y hay que sumarle varios más si se cuentan los transitados por las divisiones inferiores del club.

"Se espera que el Bayern se desprenda de Thomas Müller al final de la temporada. Müller quería continuar en el club, pero la indicación actual del Bayern es no ofrecerle un nuevo contrato, como informaron BILD y Kicker. Los pasos formales se darán en las próximas semanas", escribió Fabrizio Romano en su cuenta personal de X.

La potencial salida de Müller al final de la temporada significaría que no estaría presente en el Mundial de Clubes con el Bayern Munich. Para Boca, la novedad es bienvenida. Incluso a pesar de que el campeón del Mundo con Alemania en 2014 no ha tenido demasiado rodaje a lo largo de la temporada 2024-2025, y por lo cual no sería una rareza que no sea tenido en cuenta por el entrenador Vincent Kompany en el futuro, lo cierto es que se trata de un futbolista distinto. Con olfato de gol, con criterio de juego y con buena ocupación de espacios.

Su ausencia se ve con buenos ojos en la Ribera.

