Agonía de Luis Caputo: Hay rumor (y sobreactuación)

¿Quién podría reemplazar a Toto, si deja el ministerio de Economía? Todas las miradas apuntan a Federico Sturzenegger...

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/CarlosMaslaton/status/1906451821033627789&partner=&hide_thread=false Si lo dejan salir ahora a Caputo solo le hacen un favor. Es el sujeto más corrupto que jamás haya pasado por el estado argentino. Se la lleva en pala. Espero que Milei lo ratifique. Ambos se deben ir juntos, en todo caso, fracasados.https://t.co/GTXxbGz2y6 — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) March 30, 2025

El mercado ya no le cree o no confía en Luis Caputo. Hoy fue un lunes negro para los mercados del mundo. Y que haya sido algo global es la excusa del Gobierno para justificar el salto del Riesgo País (863 puntos básicos), la caída del Merval y los bonos; la disparada del dólar blue y los financieros. Pero esta es una tendencia que viene desde la semana pasada en la Argentina, cuando los mercados del mundo no estaban así de convulsionados.

Además, si bien la situación de hoy es global, los bonos de la Argentina fueron, junto a los de Ucrania, los que más cayeron en el mundo. Es imposible no destacar que Ucrania está en guerra (con todo lo que ello implica) y la Argentina no...

FMI, reservas en picada y los días contados...

La semana pasada, Luis Caputo buscó llevar calma al mercado anunciando un acuerdo con el FMI por US$20.000 millones. Lo cierto es que el anuncio oficial no logró calmar nada, más bien todo lo contrario.

Con el mismo objetivo salió anoche el ministro de Economía a hablar con el periodista 'amigo' Luis Majul. Pero luego de la entrevista en LN+, el dólar atado a Bitcoin se fue a $1.320...

La jornada de hoy terminó con el Riesgo País disparado, el dólar bue en $1325, y fuertes caídas en el Merval y los bonos. Luis Caputo no convenció a nadie.

Otro tema muy preocupante son las reservas del Banco Central: ya van 11 días consecutivos en que el BCRA vende activos, y las reservas están a punto de perforar los US$25.000 millones (cuando deberían estar arriba de los US$30.000 millones).

La cuestión de las reservas viene siendo observada con mucha atención por el FMI. De hecho, trascendió que uno de los requisitos que impondría el Fondo es que en el primer trimestre del acuerdo, el Banco Central acumule unos US$5.000 millones en reservas, algo que Luis Caputo no garantiza. Por algo el acuerdo con el FMI se sigue pateando para adelante, y cada día que pasa, la situación parece complicarse aún más.

"Las reservas que se van a perder hoy se van a recuperar en los próximos días", aseguró anoche Caputo. El tiempo lo demostrará (o no) pero, mientras, los argumentos oficiales se van acabando y el mercado sigue descreído...

