"Opositores y algunos periodistas militan corrida cambiaria, generan incertidumbre"

Si la idea era hablarle a los "mercados" porque la semana próxima es determinante para la situación cambiaria, "Toto" podría haber escogido un comunicador más avezado en temas tan sensibles.

Este es un esquema monetario tan robusto que puede haber volatilidad pero no cimbronazos. El dólar subió 15% en todos estos meses. No estamos tomando deuda nueva con el Fondo Monetario Internacional, estamos reemplazando los papelitos de colores que tenía el Banco Central por dólares.

image.png Nota con Luis Caputo y LN+, Luis Majul, fue grabada. Criticó el ministro a periodistas y kirchneristas

"La inflación va a colapsar, es cuestión de tiempo"

"Heredamos una situación peor que la que tuvieron tras la salida de la convertibilidad. En ese momento se salió mal y los salarios cayeron un 245 en términos reales en 2002. En dólares, cayeron 60% con la devaluación que hizo el mercado hace 23 años" argumentó el titular del Palacio de Hacienda".

Con respecto al aumento de los precios reconoció que la inflación bajará pero tal vez este proceso no se note de manera inmediata.

"Si tenemos superávit no hay manera de que los precios sigan subiendo los valores de los bienes y servicios".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1906500168821661809&partner=&hide_thread=false Caputo y Majul haciéndose el boludo echándole la culpa de la deuda con el FMI al gobierno anterior.



PERO SI LA DEUDA LA TOMASTE VOS. No se hace cargo del prestamo que YA TOMO, mira si se va a responsabilizar de la plata que le den ahora. pic.twitter.com/eyT3bFElOK — Joel (@Joepsi) March 31, 2025

Un acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO en provincia de Buenos Aires sería beneficioso para la marcha de la Economía. Es verdad que el PRO nos ha ayudado en materia legislativa. Ellos no son nuestros enemigos. Es verdad que queremos cambiar la política argentina, queremos renovarla. Pero no buscamos eternizarnos en la Casa Rosada.