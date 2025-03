Lunes de peleas: CFK por no ir presa y Luis Caputo por no caer

Live Blog Post

Muy intenso debate sobre dólar, depósitos y bancos

No abrió el mercado en Argentina pero se complica el debate entre economistas, analistas de mercado y traders. Por algún motivo se habla de depósitos en dólares. Aquí va un ejemplo.

@GabCaamano: Muchachos lo primero que van a desarmar los bancos si les piden los depósitos es LEFI y liquidez excedente e integración de encajes colocada en títulos. Ni siquiera hay que fantasear con ese escenario. Porque la expansión es primero automática y después es una elección entre dejar o no que la curva pesos y el rollover se haga pelota, en cuyo caso también expandís. Sinceramente no entiendo porque se meten en estos lugares.

@NieveJuancito: En respuesta a @GabCaamano: Estoy de acuerdo. Es solo un ejercicio teorico. No va a pasar. Los bancos van a desarmar la posición de liquidez excedente (CC por sobre la regulatoria). Por otro lado los encajes en titulos, son demanda cautiva pero no un colchón de liquidez. Cuando un banco integra encaje con ttpp, esos $$$ van a la cuenta del tesoro en otro banco. No afecta la liquidez sistemica a menos q el tesoro deposite esos pesos en BCRA. Con Lefi pasa lo mismo.