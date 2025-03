BCRA: Hoy -US$143 M y acumula -US$ 1.156 M por intervención (-US$ 2.943 M en marzo)

image.png

Reservas del BCRA

Tras conocerse el dato de la autoridad monetaria, el analista financiero, Christian Buteler, estimó como las reservas:

En el día bajan US$ 723 millones

bajan En el mes cayeron US$ 2.943 millones

cayeron En el año disminuyen US$ 4.555 millones

¿Alivio de la mano de la cuenta corriente?

La cuenta corriente registró un déficit de US$ 1.231 millones en febrero, acumulando nueve meses consecutivos en terreno negativo. Sin embargo, el superávit comercial alcanzó US$ 869 millones, el valor más alto desde mayo, impulsado por una reducción en los pagos de importaciones. En términos de valores CIF, estos pagos representaron el 85% de las importaciones devengadas. Aun así, si se consideran las cancelaciones a través del CCL y Bopreal, la deuda comercial por importaciones se mantió estable.

El déficit en servicios, de US$ 1.038 millones, estuvo fuertemente traccionado por los gastos en turismo. Además, los pagos de intereses al FMI, que sumaron US$ 593 millones, afectaron la cuenta corriente. Sin contabilizar intereses, el saldo fue negativo en US$ 194 millones, aunque mejoró en comparación con enero y diciembre.

Menores pagos con tarjeta

Los pagos con tarjeta en el exterior totalizaron US$ 1.223 millones en febrero, marcando una baja frente a los US$ 1.486 millones de enero. No obstante, el acumulado de los últimos 12 meses llegó a US$ 10.300 millones, un nivel que no se veía desde noviembre de 2018.

Se espera que los gastos en turismo hayan seguido descendiendo en marzo, dado que los préstamos en dólares a titulares de tarjetas de crédito se redujeron un 18% entre el 25 de febrero y el 25 de marzo. A su vez, el 55% de los pagos con tarjeta se cancelaron con fondos propios, lo que, aunque reduce la demanda de divisas en el mercado oficial, sigue afectando las reservas debido a la intervención del BCRA en los dólares financieros. En este sentido, la entidad vendió US$ 456 millones en febrero, una caída respecto de los US$ 932 millones de enero.

Cuenta financiera

La cuenta financiera presentó un superávit de US$ 974 millones, con un peso significativo del sector de Comunicaciones. Dentro de esta categoría, la IED registró un saldo negativo récord de US$ 1.049 millones, mientras que los ingresos netos por préstamos financieros, títulos de deuda y líneas de crédito alcanzaron US$ 2.295 millones, el nivel más alto desde febrero de 2017.

En síntesis, si bien el resultado de la cuenta corriente sigue siendo deficitario, la menor intervención cambiaria, la baja en los pagos con tarjeta y la estabilidad en la deuda comercial permitieron que el BCRA reforzara reservas, mientras que la cuenta financiera mostró un importante flujo de financiamiento.

