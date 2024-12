Polémico: El mileísmo le reprocha a Jorge Lanata el acuerdo con Gorriarán Merlo

@pikillinn: JORGE LANATA y el ERP / LANATA funda Pagina/12 gracias a 1M de dolares aportados por el terrorista Gorriarán Merlo (ERP-MTP). Desde ese medio Lanata agitó un supuesto golpe de Estado carapintada preparando terreno para el ataque al RIM 3 de La Tablada en 1989...

1/11



JORGE LANATA y el ERP



LANATA funda Pagina/12 gracias a 1M de dolares aportados por el terrorista Gorriarán Merlo (ERP-MTP)

Desde ese medio Lanata agitó un supuesto golpe de Estado carapintada preparando terreno para el ataque al RIM 3 de La Tablada en 1989... pic.twitter.com/wAC7bDlGR2 — Bertilak (@pikillinn) December 30, 2024

@NickyMarquez1: JORGE LANATA: Ensobrado del asesino serial Enrique Gorriarán Merlo, con ese millonario dinero Lanata fundó el patético pasquín Página 12 en los años 80, por entonces integrado por muchos ex terroristas pertenecientes a ERP y Montoneros derrotados militarmente en los años 70. En los años 90 se opuso a las grandes reformas de Menem e hizo campaña por el socialismo, el estatismo y los partidos políticos que encarmaban las ideas del fracaso (UCR, ARI Y FREPASO). Finalmente se aferró a Clarín, pero no cuando este multimedio era ultrakirchnerista sino cuando cortó vínculos políticos con dicha mafia gubernamental, y fue allí cuando desde la TV cosechó sus mayores éxitos profesionales. Sus libros siempre fueron de muy pobre calidad. Ideológicamente mutó de un izquierdismo recalcitrante a un progresismo confuso. Siempre padeció adicciones múltiples que lo llevaron a tener una vida autodestructiva que nunca pudo manejar. Su gran mérito? Creo que ha sido junto con Neustadt el mejor comunicador televisivo de los últimos 50 años: hábil, gracioso, original y showman. Su legado intelectual es más desdichado que halagueño. Sí supo destapar no pocos escándalos de corrupción del kirchnerismo, y ese ha sido probablemente su gran mérito. No me alegra su muerte, tampoco la lloro. Ahora todo el mundo publica textos de congoja y es previsible que así sea, porque como alguna vez dijo el Maestro Vicente Massot: "todas las novias son lindas y todos los muertos son buenos".

@alejandroalfie: Se fue un gran periodista, Nicolás Márquez. Respetá el dolor de los millones de argentinos que queremos despedirlo en paz. Es de cobarde atacar a alguien que ya no se puede defender. x.com/NickyMarquez1/…

@NickyMarquez1: O sea que es de cobardes hablar mal de Castro o Hitler por que están muertos? O sea que hay que enmudecer la verdad por temor a ofender a los ignorantes? Te suponía más inteligente en tus razonamientos.

@alejandroalfie PD: en el video Lanata reconoce que lo financiaba el asesino Gorriarán y que en Página 12 "trabajaban" los homicidas Baños y Puijané (ambos del MTP abatidos en La Tablada).

Jorge Lanata admitiendo que Pagina 12 fue financiado por Gorriaran Merlo (ERP-MTP) y que en ese diario participaron, entre otros, los terroristas Puigjané y Jorge Baños

(Programa emitido el 23/03/2014) pic.twitter.com/p9rakQXmii — Bertilak (@pikillinn) December 30, 2024

@fernando_pocino: Hay distintos admiradores de Lanata, los de la etapa de Gorriarán Merlo, los de la etapa de Alberto Kohan y los de la etapa Mauricio Macri.

@eltitocossa2: Tengo mis reservas sobre Lanata. Si bien le pegaba al matrimonio Kirchner, lo hacía más de enojado con ellos que un sentimiento real de condena. Desde su alianza con el terrorista Gorriaran Merlo en Página12 a pegarle al Javo "porque grita mucho".

miranda.png El mileísmo posteó imágenes de fragmentos de texto de este libro que menciona el acuerdo Gorriarán Merlo / Lanata para Página/12. En su descargo, Lanata siempre sostuvo que cuando él pactó con Gorriarán Merlo era un dirigente político.

