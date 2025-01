Ángel de Brito reveló cuál era el sueldo de Jorge Lanata en Radio Mitre

Alberto Cormillot explicó de qué murió Jorge Lanata

Luego del fallecimiento de Jorge Lanata quien explicó cuáles fueron los motivos de su deceso ha sido Alberto Cormillot mediante el programa Cuestión de Peso. “Cuando vos tenés mucho tiempo factores de riesgo como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, el cigarrillo, vos tenés ahí una inflamación crónica", señaló.

"En la inflamación crónica se empiezan a segregar sustancias que son dañinas en todo el cuerpo, que se llaman citoquinas. Esas sustancias, lo primero que van a dañar son las arterias”, agregó posteriormente a través de la pantalla de El Trece.





Y sumó: “Por eso se habla de falla multiorgánica, porque las arterias llegan a todos los órganos y todos los órganos necesitan oxígeno. Cuando estas arterias empiezan a estar inflamadas, empiezan a tener menos oxígeno".

Sobre la conclusión de su explicación, el médico nutricionista aseguró que la falla multiorgánica era irreversible. “En general, es consecuencia o de una infección crónica, o de un gran accidente, o de una sepsis generalizada, una infección generalizada, un traumatismo grave. El cuerpo no responde más, no llegan más el oxígeno a las células, no llega nada que le pueda hacer funcionar, no llega el azúcar, no llega el aire”.

