IMPSA y la fallida primera privatización libertaria

image.png Los trabajadores de IMPSA volvieron a los paros por el pago en cuotas de los salarios y el aguinaldo.

"Les quería avisar que los empleados de IMPSA todavía siguen de paro haciendo débito laboral en el puesto de trabajo. Todavía no pagan el aguinaldo. Nos dijeron que iban a pagar una parte del aguinaldo y no sabemos qué va a pasar con la quincena. A los chicos que salieron de vacaciones no les han pagado", comentó uno de los empleados al diario local 'Los Andes'. Cerca del mediodía se depositó el 70% de ese monto.