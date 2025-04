Milei afectado por escándalo de la cripto, represión a jubilados, inflación y aumento del dólar

1-la definición de los nuevos miembros de la Corte Suprema marcha rumbo a un final polémico

2-el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional supone una nueva devaluación de la moneda o la aún más peligrosa liberación del mercado cambiario.

3-la elección de la ciudad de Buenos Aires (como sostiene Jaime Durán Barba) puede convertirse en un “obstáculo peligrosísimo” para la Casa Rosada. En los primeros sondeos el portavoz presidencial aparece cuarto, detrás del opositor Leandro Santoro, la diputada nacional del PRO Silvia Lospennato y el excomulgado libertario Ramiro Marra.

4-en marzo, el aumento de los alimentos se ubica por encima del 5%. Ese porcentaje significa una afectación mayúscula del “capital simbólico” o prestigio de Milei y además deja un arrastre cuantitativo para el cuarto mes del año.

5-Los días 9 y 10 de abril la Confederación General del Trabajo saldrá a la calle a protestar contra el plan económico y luego hará un paro general de 24 horas.

En abril y mayo habrá una seguidilla de 6 elecciones en las provincias que se sumarán a los comicios porteños. Se votará en Salta, Chaco, Jujuy, Misiones, Santa Fe y San Luis.

A pesar de que en los 7 distritos el justicialismo competirá dividido, las chances de La Libertad Avanza para imponerse en cada uno de esos estados sub nacionales no son las mejores. A pesar de que en los 7 distritos el justicialismo competirá dividido, las chances de La Libertad Avanza para imponerse en cada uno de esos estados sub nacionales no son las mejores.