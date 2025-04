Premier League utilizará el offside semiautomático, ¿adiós a los linesman?

En este caso el offside semiautomático a diferencia del VAR no necesita que sea usado por el ser humano. En el VAR los árbitros debían tomar las medidas, trazar líneas y de ahí ver si el jugador estaba adelantado o no, y había riesgo de error. Ahora el funcionamiento de la nueva tecnología no da lugar al error. Entonces la pregunta es cuánto tiempo más aguantará el trabajo de juez de línea, ya que los del VAR tienen los días contados, y cuando el Football Video Support (FVS) ya no habrá más árbitros de VAR.