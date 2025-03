"Le pedí a Karina Milei que nos reuniéramos a hablar o comer milanesas y me dijo que no"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1906837176689570267&partner=&hide_thread=false #AHORA MACRI EN LN+: "La Libertad Avanza debería ser más agradecida con el PRO. Los salvamos 5 veces de que los orcos les tumben el gobierno mientras sus diputados se tiraban vasos agua y se agarraban a las piñas". Excelente @mauriciomacri pic.twitter.com/vIDcRbe5py — EL ANTI OPERETA (@ChauOperetaK) March 31, 2025

El ex presidente en varios momentos del diálogo perdió su habitual calma y se mostró exaltado por la falta de acuerdos que hubo para las elecciones de abril y mayo en CABA, Santa Fe, Salta, San Luis, Chaco, Misiones y Jujuy.

“Desde febrero de 2024 que estamos buscando un acuerdo pero siempre nos han dicho que no. Sigo creyendo en la palabra de Milei sobre que quieren la alianza pero ya pasamos por tontos. Se cerraron ya 7 distritos y en ninguno vamos juntos el PRO y la libertad Avanza”.

El presidente me dijo que juntos íbamos a hacer la Argentina de 1870, un proyecto fundacional de país. De allí, saltamos a un proyecto de poder que incluye quedarse a cualquier costo con la ciudad de Buenos Aires. El presidente me dijo que juntos íbamos a hacer la Argentina de 1870, un proyecto fundacional de país. De allí, saltamos a un proyecto de poder que incluye quedarse a cualquier costo con la ciudad de Buenos Aires.

Podrían expulsar del PRO a Rodríguez Larreta y Bullrich

“Que Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta sigan siendo del PRO está por verse. Horacio perdió una elección interna contra alguien que él cree que es inferior a nivel intelectual. No lo pudo superar nunca. Me siento en paz, que hice un aporte con la mejor intencionalidad".

image.png El principio del fin del PRO: la derrota en las generales conta Sergio Massa y La Libertad Avanza

"En mayo, en la elección legislativa de la ciudad de Buenos Aires, afrontamos un desafío difícil pero vamos a hacer la mejor/peor elección posible”.

image.png Mauricio Macri, Javier Milei, Bullrich y Luis Petri. Nunca se reunió con ellos Karina Milei

Luego, el ex presidente descargó una serie de críticas muy duras contra la actual gestión de la Casa Rosada:

- “Hicieron una sola licitación, la de la Hidrovía, y fracasaron. Con el dragado entrarían barcos más grandes y bajarían los costos. Pero, para que ganara el que hoy nos cobra carísimo, armaron pliegos a medida. Entonces, se quejaron las embajadas de Holanda, Brasil y China. ¿Resultado? Se quedó el mismo que nos cobra una barbaridad”.

-"No pido una devaluación pero debemos salir del cepo lo antes posible. No habrá inversiones hasta que los empresarios sepan que se pueden llevar las ganancias que pudieran obtener”

-“Ponen la energía en donde no la tienen que poner. Han perdido la brújula. Yo les pido racionalidad para que la gente no se siga matando en las rutas pero no nos dejan colaborar”.

- “Con bajar la inflación no llegamos a ningún lado. Un proyecto de país es otra cosa. Tenemos que llegar a tener otra vez un dígito de pobreza”.