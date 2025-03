Mauricio Macri encabeza la campaña en la Ciudad: Dardos para Larreta y Karina Milei

En declaraciones radiales, el exmandatario apuntó contra la secretaria general de la presidencia y contra el asesor presidencial, Santiago Caputo.

“Cuando escucho que Karina dice que quiere terminar conmigo, con el PRO, no lo entiendo, tendría que decir ‘gracias al PRO por tanta generosidad’. He tenido tantas críticas dentro del bloque diciéndome que no nos convenía ayudarlo (a Milei), que había que dejar que se le quemen las papas y seguí adelante porque confiaba en este proyecto de país”, aseguró.

Además, consultado sobre su vínculo con la hermana del presidente, Macri respondió: “Si no he detestado a los kirchneristas con todo lo que me han hecho, a esta altura trato de no detestar a nadie”.

“He tenido conversaciones con el Presidente de soñar juntos un proyecto de país que él llamó 1870, unir las fuerzas de él con las del PRO, con la experiencia de gobierno, y claramente su triángulo de hierro es el que ha dicho que no. De un proyecto de país hemos terminado en un proyecto de poder que atenta contra esto”, sostuvo.

En esa misma línea, Macri contó que no tuvo oportunidad de conocer a la secretaria general de la Presidencia porque ella nunca quiso hablar personalmente con él. “No puedo entender que con aquel conjunto de dirigentes capacitados que le sacó la Ley Bases, que evitó que caiga el DNU y con el espectáculo bochornoso que daban sus diputados, la respuesta es una lista de Karina Milei con su obsesión de criticar al PRO, que los ayudó", lamentó.

A Larreta también lo criticó

Por otro lado, y aunque durante años crearon un vínculo dentro del PRO que parecía indestructible, Mauricio Macri también disparó contra el ex jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

"Lo que huele mal es que Horacio haga una candidatura tan funcional al kirchnerismo, ¿no?", respondió Macri cuando le preguntaron si la Ciudad que ahora gobierna su primo Jorge huele a pis, frase que acuñó Rodríguez Larreta casi como eslogan en el lanzamiento de su postulación a la legislatura porteña.

Además, Macri esbozó además una explicación sobre la decisión que tomó Rodríguez Larreta de ir por fuera de la estructura del PRO en las próximas elecciones.

"Lamentablemente es todo por un tema personal de él. Él no quedó bien después de haber perdido esa interna", dijo refiriéndose a las PASO del 2023.

"Creyó que ya era presidente y perdió la interna con alguien que él siente que es muy inferior intelectualmente, y por paliza. Eso no lo ha podido superar, y termina tomando decisiones equivocadas", sentenció Macri.

