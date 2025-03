Karina Milei/Adorni con motosierra en la cara de Jorge Macri pero el PRO lidera en una encuesta

Karina Milei Vs Mauricio Macri

La foto de Karina Milei con Manuel Adorni y los candidatos a legisladores porteños de La Libertad Avanza en la sede del gobierno de Jorge Macri ocurrió cuando su primo Mauricio daba una entrevista a Radio Mitre donde se quejó de la hermana del presidente por sus ataques al PRO: “Honestamente no la conozco porque no he tenido la oportunidad, no ha querido hablar mano a mano conmigo, la he visto dos o tres veces, pero eso no es conocer a una persona”, dijo.