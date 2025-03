Bigote, donde estés, Besos en la frente

N. de la R.: En el argot de los amigos el "besos en la frente" es la frase por excelencia del Bigote, Raúl Acosta -fallecido el domingo 30/03/2025, en sus despedidas: por escrito, por teléfono, por radio. Era su estàndar para el cariño. Si no había un "besos en la frente" o no era el Bigote o la amistad estaba en riesgo. Ceferino Reato siempre fue un 'privilegiado' en el club. Al 'Bigote' le fascinaba compartir hasta sus posteos en X con el colega. De hecho, le pidió que fuese uno de los presentadores, junto al ex colega, hoy concejal rosarino, Charly Cardozo, del que resultó su último libro de poemas. Basta de introducciones y vamos al texto que nos convoca.