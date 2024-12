El inútil Poncho Federal: de Alejandro Agustín Lanusse a Juan Berros

Sevilla fue un faltante desde el comienzo. Llegué a España la primera vez como representante de Editorial Atlántida en un viaje oficial de Alejandro Agustín Lanusse, presidente de facto de la Argentina. Era el año '73, febrero casi con seguridad. Raro viaje el de Lanusse a España. Acaso era para mojarle la cola a Perón, acaso no, seguro que sí, pero alguien en la comitiva sostuvo: "No vayamos a Sevilla porque Landrú hará el chiste inevitable:… 'el que se fue a Sevilla'….". Tontas 'Razones de Estado'. Eduardo Sajón, periodista cercano al Partido Militar lo sugirió. Nos quedamos un día más en Madrid y terminamos en un 'Tablao' internacional donde el problema fue peor: Lanusse le dio al vinito y bailó con una coplera, cantaora… y bailarina. Hubo fotos.

Siempre se dijo que Ileana Bell de Lanusse era triste y que a la noche brindaba demasiado pero esas son habladurías o, como dijese Borges: “… esos son embelecos... ”, para decirlo bien: “Prendieron unos ranchos trémulos en la costa, / durmieron extrañados. Dicen que en el Riachuelo, / pero son embelecos fraguados en la Boca. / Fue una manzana entera y en mi barrio: en Palermo”.

Qué poema ése, que definición de ciudad, de barrio, de vecino. En Borges aún me asombra su virginal lucidez. No lo era, pero era porteño.

lanusse-peron.jpg Primera Plana, la gran revista política '60 y '70, con una portada de los archienemigos del '73: Alejandro Agustín Lanusse, 'el Cano', y Juan Domingo Perón, 'el Pocho'.

El poncho federal

Todo con Lanusse era raro. Era un general sonriente, que parecía feliz con sus frases de truco y falta envido a Perón. Su mujer, una de esas rarezas; otra, el novio de una de sus hijas: Roberto Rimoldi Fraga, cantor de poncho rojo al hombro y exagerados cantos federales que los muchachos del FEN (Frente Estudiantil Nacional) tomaban como propios. Un peronismo a la violeta. De peña folk.

Con los cantantes puestos a personajes de una historia popular es extraño lo que pasa. No se les escucha sólo por lo que cantan sino por lo que retenemos de ellos en nuestra marcha.

Rimoldi Fraga ahí se fue con su poncho y su alarido. No era lo que él pensaba sino lo poco que dejó en nosotros. El FEN lo usó en “las peñas militantes” (estábamos dentro de los 18 años de proscripción del peronismo y esto, los 18 años sin poder estar legales, ahora no se entiende con la poca lectura y la mucha premura del Siglo XXI; fue duro, cruel, definitivo, para entender reacciones.)

Otro embeleco: en un fogón en Pilar, con 'el Gordo' Álvarez convocando a 'los Guardianes', acerca de aquellos '70 dijo: "Me voy, tengo otras tareas", un cura jesuíta que aún ejerce.

Perón vivía en Madrid y allá fuimos con la delegación oficial. No se qué motivo oscuro, como todos los motivos profundos, me hacía desear Sevilla, esa catedral de Sevilla, ese río de morondanga (comparado al Río Paraná, que es mi corazón fluvial) y que, sin embargo, exaltan en canciones todos los que lo ven. Yo entiendo y me sumo. Debo tener un corazón medio gitano, eso me atraía. Guadalquivir versus Paraná. Já.

Hay dos manifestaciones de la canción popular que me resultan inexplicables. El cante jondo y el alarido del chamamé. Con los dos me exalto. Mueven cosas. Tal vez Félix Grande tiene razón.

Embed - PUCARA DE MALVINAS (CHACARERA) ROBERTO RIMOLDI FRAGA

El Rumano

Una noche que compartí con Félix Grande, éste dijo que, más allá del 1850 y hacia atrás, no había noticias ciertas del flamenco como género musical y que “debía inscribirse entre los fenómenos populares que se dan por sumas y sumas de espíritus y almas y retazos de morerías y fantasmas…”. Félix Grande obligaba a escuchar. Creer es otra cosa. Del chamamé se cuentan tantas leyendas… Como sea, no hay registros en pentagrama y por allí se entiende el misterio del “cante jondo”.

Todo eso fue después. La deuda con Sevilla viene de antes y sigue. Juanito entra por la ventana en esa deuda que aún llevo en la mochila. Habitante de la mesa de naipes de los lunes, se juega, se bebe, se insulta, se bromea: nunca el trabajo. Es una terapia grupal. Un día llegó temprano y le dije: "Juanito, si 'el Muñeco' Gallardo va de técnico al Sevilla te pido un favor inmenso. Representame artísticamente, ofertame como la maravilla periodística del Río de la Plata. Quiero ir un año a conducir un programa periodístico musical a una radio en Sevilla". Se rió. Llegaron otros jugadores. La partida empezó. Tal vez sea necesario aclararlo: él fue periodista, terminó como abogado representante de jugadores y técnicos. Para nosotros era el pibe que apareció un día en esa isla de 'humanidades volando' que era la 'sucursal' de Clarín y Zoilo. Calle Córdoba. Un faro. Debo una recordatoria de 'el Zoilo' García Quiroga. Tal vez más de una.

En ese primer viaje a España, cuando Sevilla se convirtió en deuda, conocí al Rey, que era Príncipe. En un cóctel oficial le di la mano y le dije “¿Qué tal? ¿Cómo te va?”. Ni bola, obvio. Era el agasajo y el besamanos con las autoridades. Usábamos fracs alquilados.

Durante ése viaje tuve un fenomenal brote sicótico. Hablaba como un personaje de Olmedo y de allí es que Enrique Llamas de Madariaga, 'el Negro' Roberto Di Sandro, Osiris Troiani, Fanor Díaz y Osvaldo Papaleo me bautizaran 'el Rumano'. Subí con la comitiva presidencial y empecé a imitar a ése personaje y no pude parar, me daba cuenta que estaba al borde de algo extraño, cuando se camina a oscuras ya se sabe que no hay modo de esquivar el hueco. No me caí. Me perdonaron. Al pisar Ezeiza volví a encontrarme conmigo. Aún hoy, si quiero que me ubique rápidamente 'el Gallego' Llamas invoco la frase: “Don Magallanes, habla el Rumano…”, y en Uruguay, Enrique entiende. Entendía. Ahora hace un par de años que no llamo. Tiene filtros en el teléfono. Con 'el Negro' Di Sandro igual.

Un sicólogo, a quien le narré el suceso, me dijo: “Es interesante tu caso, un típico bloqueo que, por lo que contás, te defendió de culpas... ”. Los libros no explican el alma y mucho menos el alma en vela.

enrique-llamas.jpg Enrique Llamas de Madariaga.

Sevilla

Estuve varias veces en Sevilla. Me agrada esa ciudad, esos barrios y esas historias de los patios, la vieja capital de arribo de un mundo imaginario que cambiaba viaje a viaje. Sevilla me da una lección toda vez que estoy dentro. Cruzar hasta el otro barrio es entender que cada ciudad es un montonazo de cosas propias que no se prestan mas allá del puente.

Una vez, un lunes antes de una partida de cartas, Juanito me dijo en voz baja: el programa en Sevilla quedará para otra vez. Así supe que 'el Muñeco' Gallardo no había arreglado con el Club Sevilla, el de las palanganas.

Alguna vez conté que con / por La Peste, descubrió que el departamento donde vivía tenía balcón porque lo vino a visitar un hijo y le dijo 'Comamos afuera', y -el hijo- abrió las ventanas, sacó una mesa y dos sillas y comieron Big Mac por encima de las copas de los jacarandás en el balcón, en el cuarto piso. Me contó la novedad; tenía balcón a la calle, que nunca había usado.

Tremendo cabrón Juanito en sus relaciones. Pero, por lo tanto, un riel en sus decisiones, promesas, afectos. No podíamos hablar de política. A los 17 años se afilió al socialismo. Allí se quedó. Compartíamos solo el afecto por Hermes Binner. “Que vos seas amigo de Hermes es un error del Alemán”, me decía. En la jerga Hermes era 'el Alemán'.

Un lunes tenía programado ir al médico y le dolía el pecho desde el viernes, lo comentó, pero tenía turno el lunes. Andá. Voy el lunes. Andá ahora. El lunes es lo mismo. Se murió en el hospital Juanito, ese lunes por la mañana.

No logro convencerme. Me fastidia porque no puedo comentar los partidos importantes con alguien que, donde sea y a la hora que sea, los mira / los miraba y porque era tan cabrón que –seguro- encontraba el modo que yo fuese a conducir un programa de radio en Sevilla. Un cabrón re cabrón Juanito. Cumplía siempre. Nunca me preguntó porqué me gustaba / me gusta Sevilla.

landru3.jpg

