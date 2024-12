Luis Caputo dijo que si hay "fondos nuevos" del FMI, se levanta el cepo antes

No obstante, dijo que "la agenda que marcó el Presidente" va por la vía del gradualismo, aunque un acuerdo con el FMI también es parte de la misma.

"En principio, la agenda es la que había planteado el presidente: a medida que la inflación siga en estos niveles, luego bajar el crawl (devaluación controlada) al 1% (mensual), lograr que la inflación baje otro escalón y llegar a un acuerdo con el FMI para cuando saquemos el cepo estemos todos tranquilos, sin sobresaltos", dijo en diálogo con el canal LN+.

Embed - "Milei no cedió ante las presiones de la política": Luis Caputo desde la cumbre del Mercosur

Al comentar respecto de la baja del dólar blue y los financieros, el ministro de Economía dijo que en el Gobierno "siempre tuvimos la visión" de que la cotización de la divisa "iba a converger de arriba hacia abajo, como hemos diseñado el plan".

"Alguno pude decir 'si están tan confiados, por qué no salen del cepo ahora'. Porque se tienen que cumplir condiciones que no están: hay que lidiar no sólo con los flujos, sino también con los stocks. Eso falta normalizar", dijo.

"Pero estamos por el buen camino. La inflación a la baja, la economía recuperando, los salarios recuperando, las jubilaciones recuperando. Lo importante es no desviarse", dijo.