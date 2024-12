La pensión de Doña Hortensia y Pablo Neruda

Mi madre me tuvo con 36 años y sostenían mis primas que la adopción era por eso, matrimonio de muchachos grandes y el huerfanito cubriendo ausencias. Mi madre perdió un embarazo en el sexto mes de gestación —discutieron si correspondía velatorio o no— de un par de mellizas, casi cuerpitos verdaderos, cuando mi madre tenía 40 años. Yo escuché todo. No sé si eso refuerza que estaba viva su capacidad de gestar pero nunca me hice análisis de nada sobre ese tema. Allá mis primas con lo suyo. El fantasma lo alejé con un convencimiento, soy hijo de un país, el mismo que ahora se deslíe. Si lo prefiere soy hijo del entusiasmo de un país que ya se veía venir. Soy del '40. Que se venía venir pero que ahora chau, se va.