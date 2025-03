Adiós a Raúl Acosta, "El Bigote" voz plural del periodismo argentino

Un programa que era trinchera

Condujo el programa por 40 años, defendiendo la pluralidad como bandera: “No me molesta que mis colaboradores piensen distinto. A mí me gusta confrontar”. En sus micrófonos desfilaron voces de todas las ideologías, un lujo en épocas de grietas. “Era un tipo que no le tenía miedo al disenso”, resume un colega.