Malvinas, 43 años, con más olvido y neblina que nunca

Vale recordar que, normalmente ,en los desfiles -incluidos los de alta costura- el plato fuerte se exhibe al final. Entonces ¿qué sucede con el Jefe del Estado Mayor Conjunto? Porque el movimiento se demuestra andando. ¿Qué son para él los veteranos de Malvinas?

Sin demostración científica alguna, parece ser que a la extrema derecha política local todo lo relacionado con el tema Malvinas les genera fastidio (y a la centroderecha también). No se dan cuenta de que los padres putativos del Norte lo ven de otra forma.

La hoy ministro de Seguridad, Patricia Bullrich, en su colección de frases célebres aquilata la de “Las Malvinas las podemos cambiar por vacunas”... si bien luego diría que quiso decir otra cosa. La brutalidad de lo expresado solo fue comparable con su original idea de tomarle placas radiográficas a centenares de animales salvajes en procura de dar con el aún desaparecido niño Loan Peña.

La excanciller Diana Mondino, hizo gala de su desprecio hacia el Archipiélago Irredento cada vez que pudo, contrariando casi 2 siglos de doctrina diplomática argentina al respecto.

El actual canciller Gerardo Wherthein entronizó de facto a Mariana Plaza y a su marido Carlos Ortiz de Zárate, como cabezas de la Embajada Argentina en Londres aún a sabiendas de que la funcionaria (de rango mucho menor al que debería tener para ese destino diplomàtico) es una férrea militante de la priorización de las relaciones comerciales con la Corona por sobre el reclamo territorial.

“Plaza es la principal cultora de la teoría de priorizar una alianza dentro y fuera de la OTAN con Londres y literalmente habla de dejar caer el fastidioso tema de la soberanía en el olvido”, sostienen sin excepción las fuentes de Cancillería consultadas (gente de carrera, obviamente).

Es muy interesante que una Administración pro-Trump se aferra a la OTAN, que el estadounidense casi jubiló; y a los tratados de libre comercio, cuando la Casa Blanca sube aranceles y declara una guerra comercial planetaria. La ignorancia de la Administración Milei en todas las cuestiones estratégicas es llamativa. Pareciera que no puede ir más allá de Barry Bennet, Leonardo Scatturice, Laura Arrieta y su CPAC.

“Sabemos que a Milei el tema no le interesa y menos si imagina que por ello puede verse privado en algún momento de volver a hacer de bufón de (Donald) Trump, (Elon) Musk, (Giorgia) Meloni o incluso no poder cumplir uno de sus sueños dorados como lo es el de poder conocer al Rey Carlos de Inglaterra”, detalla azorado un miembro de la Casa Militar que si bien no puede abrir la boca en presencia del Presidente si puede escuchar.

N. de la R.: Para Urgente24, Milei seguirá viajando a USA mientras mantenga sus aportes a la CPAC.

Los actos previstos

Dentro de este contexto que bien podría llamarse de “Motosierra Desmalvinizadora 2.0” las principales conmemoraciones a 43 años de la gesta no cuentan con el entusiasmo de la Casa Rosada.

Victoria Villarruel, por aclamación y pedido expreso de los VGM de Tierra del Fuego, asistirá a la tradicional vigilia que se lleva adelante cada año frente al cenotafio de la ciudad de Rio Grande.

vigilia-malvinas.jpg

Por el contrario no asistirán ni el Presidente ni el ministro de Defensa ni los principales mandos de las FFAA (estos obviamente no pueden decidir en base a su deseo, solo acatan ordenes bajo pena de pasar a retiro solo por suspirar cuando no se les indica).

Fuentes del Ministerio de Defensa consultadas indicaron que, dada la distancia, se hacía engorroso movilizarse....

¡Caramba! No pasó lo mismo el día que la General Laura Richardson, jefa del Comando Sur de las fuerzas armadas de USA, fue visitada por el Presidente, su ministro de Defensa y los jefes de Estado Mayor de todas las fuerzas, cuando protocolarmente todos los nombrados están muy por encima de la jerarquía de la “ilustre” visitante. Todo fuese para que la Casa Blanca hablara con el FMI para prestarle más dinero a la Argentina. Y pareciera que ni siquiera eso sucedió.

Respecto a la conmemoración central en la mañana del 02/04 a las 09:00 en Plaza San Martín, el presidente Milei solicitó un acto breve y con la menor cantidad de gente posible, tan breve y tan sentimentalmente pobre que las FFAA prevén realizar actos en sus sedes inmediatamente después de finalizar el central.

No pasa desapercibido para los malvineros la NO invitación a la Presidente del Senado, hija de un héroe de Malvinas.

ESQUELA INVITACION 2 de abril año 2025.pdf

Esperando a la Victoria

Sin lugar a duda la “agenda Malvinas”, al menos a la vista de la comunidad malvinera, pasa por la Vicepresidente Victoria Villarruel, a quien si algo no se le puede negar es su compromiso con la causa Malvinas, forjado desde su cuna ya que su padre fue un bravo combatiente en el terreno de las islas.

'Malvinas Epopeya Nacional', es el nombre del acto que encabezará la mayor autoridad Nº2 de la República y Presidente del Senado el viernes 04/04. Durante la ceremonia se distinguirá el accionar de veteranos protagonistas de acciones singulares. Tal el caso del Capitán de Pesca, Asterio Wagata, cuyo buque “Narwal” fue comisionado por la Armada Argentina para realizar tareas de inteligencia, algo que sus tripulantes intentaron cumplir, a pesar de no estar ni capacitados y menos entrenados para ello.

A pesar de ese rol estratégico que tuvo la Marina Mercante Argentina en Malvinas, hoy el gobierno de Javier Milei intenta borrar todo vestigio de ella.

Pero dejemos esto para el final....

Por otra parte, entre el martes 01/04 y el lunes 07/04, tanto desde la Vicepresidencia de la Nación como desde organismos a cargo de funcionarios que responden a Villarruel se han organizado diferentes eventos en clara contraposición con la indiferencia del Ejecutivo Nacional hacia la gesta patria.

villarrruel-agenda-malvinera.jpg

Cosplayer Petri, al rescate

Conscientes que la comunidad de los VGM no simpatiza mucho con la poca estima que el presidente Milei demuestra hacia cuestiones tales como

soberanía,

integridad territorial,

recursos naturales,

custodia del Mar Argentino, etc.,

el siempre histriónico ministro de Defensa fue instruído para poner el pecho y entretener a los veteranos con alguna “cosita”.

Al parecer, es insuficiente para él tener que entretener a los militares activos que no cobran lo que merecen ni se entrenan tal como deben.

Por muchos anuncios de aviones “nuevos” o de varios submarinos por venir en años, todos saben que nada cambiarán en el mediano plazo.

Con mucha iniciativa y poco dinero el mendocino “inventó” una campaña centrada en el amor ciudadano hacia el veterano.

Una serie de disposiciones ministeriales instan a la población a abrazar al veterano, a aplaudirlo a su paso e incluso llegó a concretar un par de convenios con importantes shoppings y supermercados que les otorgan a sus clientes ex combatientes lugares de estacionamiento reservados y preferenciales.

No es, obviamente, responsabilidad del ministro que la mayoría de los VGM no tengan vehículo propio y que no todos los que lo tienen puedan ir a comprar a un shopping o supermercado.

La miopía ministerial

Con una visión muy corta y habiendo recibido de parte de sus antecesores en el cargo un proyecto de ley de “Reservas Militares” totalmente listo para su remisión al Congreso (redactado por militares y no por militantes de La Cámpora), Petri se embarcó a diseñar su propio proyecto, convocando para tal fin a representantes de su propia cartera y a un grupo de oficiales de las 3 FFAA que se las ingenian para tratar de cambiarle las palabras al proyecto ya finalizado pero que se topan con la estrecha ventana que la gestión libertaria le asigna al sentido común.

Uno de los detalles que más llama la atención es que, siendo que la conformación de un cuerpo de reservistas militares tiende a contar precisamente “en Reserva” a ciudadanos capacitados y entrenados para complementar el accionar militar en caso de necesidad ( no hablamos solo de guerra sino también de contingencias climáticas, catástrofes o incluso pandemias como el COVID-19), se decidiera borrar del proyecto al personal de la Marina Mercante. Increíble porque ese personal se entrena a costo 0 para el Tesoro Nacional con el mero ejercicio de su profesión civil.

“Una locura. Gastamos cientos de millones de pesos formando oficiales de Ultramar, fluviales y pesqueros en escuelas de la Armada Argentina con la única contraprestación de parte de sus egresados de asumir su condición de reservistas navales en caso de conflicto (algo que funcionó de maravillas en Malvinas) y ahora por un capricho ministerial tenemos que eliminarlos de la ley”, se lamenta uno de los funcionarios que trabaja en el proyecto.

Un comentario en el Edificiuo Libertador:

Petri declama querer poner en valor a las Fuerzas Armadas, pero cada paso que da va en sentido contrario. Compra aviones pero sabe que no tiene ni tendrá presupuesto para hacerlos volar. Desarma el FONDEF, que era una fuente de financiamiento válido. 'Plancha' los salarios militares, condenando al 60% de los efectivos a vivir debajo de la línea de la pobreza. En este momento, cada semana, 10 oficiales piden el retiro o la baja por no poder llevar el pan a su mesa. No olvidemos que destrozó la obra social militar, al punto tal que ya no solo no hay remedios en nuestras farmacias, sino que hasta comenzaron a cerrar los hoteles donde vacacionaba la familia militar. Petri declama querer poner en valor a las Fuerzas Armadas, pero cada paso que da va en sentido contrario. Compra aviones pero sabe que no tiene ni tendrá presupuesto para hacerlos volar. Desarma el FONDEF, que era una fuente de financiamiento válido. 'Plancha' los salarios militares, condenando al 60% de los efectivos a vivir debajo de la línea de la pobreza. En este momento, cada semana, 10 oficiales piden el retiro o la baja por no poder llevar el pan a su mesa. No olvidemos que destrozó la obra social militar, al punto tal que ya no solo no hay remedios en nuestras farmacias, sino que hasta comenzaron a cerrar los hoteles donde vacacionaba la familia militar.

No es menor recordar que durante la semana anterior, Petri fue intimado a proveer fondos para el pago de las expensas comunes de uno de los edificios que dependencias bajo su mando ocupan. Un vocero de defensa indicó a este cronista que COVIARA adeuda sólo por expensas y servicios de sus distintas propiedades, más de $600 millones + sueldos impagos desde 2024 por otros $500 millones.

La frutilla del postre

Sabiamente, la página oficial de la Armada Argentina indica:

"El Vicealmirante Segundo Storni fue quien planteó el concepto geopolítico del Poder Naval. La Argentina, con miles de kilómetros de costa marítima, debía contar con bases navales, puertos de aguas profundas, flota de mar, flota mercante, flota pesquera y astilleros para la fabricación de buques. Para él, un país sin poder naval no podía aspirar a ser una potencia de primer orden."

Mientras se redacta esta crónica, el Presidente Javier Milei, a propuesta del gran desregulador Federico Sturzenegger, se apresta a firmar un decreto (una vez más por encima de la ley) que da por terminada de facto la actividad de la Marina Mercante Nacional, dejando hemipléjico al poder naval nacional y condenando al país a una dependencia estratégica y logística sin precedentes.

Y pensar que el Padre de la Patria en el mar, Guillermo Brown, fue marino mercante antes que militar.

-------------------------------------------------------------------------

