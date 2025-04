40 años de Air Jordan: Las zapatillas que Nike convirtió en oro y que la NBA prohibió

Para convencerlo, le armaron una presentación épica con un video de sus mejores volcadas al ritmo de Jump (For My Love) de The Pointer Sisters. Le mostraron el diseño de las zapatillas, pero al basquetbolista no le gustaron los colores. Nike escuchó su crítica, le prometió que lo harían una estrella con su propia línea y le tiró un contrato de 2.5 millones de dólares por cinco años, tres veces más que cualquier otro en la NBA.