La miniserie de 8 capítulos que se adueña del ranking de las más vistas

A diferencia de otras producciones que explotan la temática sectaria como excusa para el morbo, "The Clearing" nos invita a comprender los mecanismos psicológicos que permiten que personas aparentemente normales caigan en espirales de control y subordinación. La serie no juzga, sino que expone con crudeza las consecuencias de depositar fe ciega en figuras carismáticas que prometen salvación mientras construyen infiernos privados.

Las voces críticas han celebrado esta compleja miniserie. Marco Vito Oddo de Collider afirmó: "Esta serie es sin duda un éxito entre los fans del misterio", mientras Coleman Spilde de The Daily Beast la describió como "Un cautivador relato australiano que profundiza en la psicología de las sectas y sus efectos a lo largo de la vida, sin resultar por ello manipulador".

Por su parte, Keith Phipps advirtió: " Se toma su tiempo, pero es muy espeluznante".

image.png

Estos ocho episodios funcionan como un rompecabezas donde cada pieza encaja con precisión milimétrica. El guion, cuidadosamente estructurado, dosifica las revelaciones, manteniendo al espectador en ese delicado equilibrio entre la necesidad de saber más y el miedo a descubrir verdades intolerables.

Para quienes buscan cerrar el fin de semana con una inmersión intensa, pero acotada en el tiempo, esta propuesta australiana ofrece una experiencia completa que no exige de meses, pero garantiza días de reflexión. "The Clearing" no es solo una serie sobre sectas; es un espejo donde se refleja la eterna lucha entre pertenencia y autonomía, entre la seguridad de seguir y el valor de cuestionar. Una experiencia que, como las mejores pesadillas, no termina al abrir los ojos.

------------------------------

Más contenido en Urgente24

La estafa que crece sin freno y pocos logran reconocer

No, ni ChatGPT/Grok/Copilot/Gemini/Deepseek remplazarán a los artistas: La mentira de la nueva tendencia

Dónde se puede pagar el colectivo con tarjeta y el celular

Bonos soberanos y FMI: Los US$ 20.000 MM hacen crecer su potencial