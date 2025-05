Declaraciones: Gustavo Costas la pudrió fuerte en Racing

La gloria racinguista se escudó por la eliminación de su equipo ante Platense e hizo referencia a la sequía que atravesó el club y que se cortó en 2001: "Y un papelón no es clasificar en el torneo, un papelón es que Racing esté 36 años sin salir campeón". La frase no cayó bien entre los hinchas.

Luego de la goleada a Colo-Colo por la Copa Libertadores, Gustavo Costas se refirió a la eliminación en el Torneo Apertura. pic.twitter.com/sLd0mjHhDV — TyC Sports (@TyCSports) May 15, 2025

Además, le dejó un pedido escondido a la dirigencia de cara al mercado de pases próximo:

Si querés ganar la Copa, no se tiene que ir nadie y nos falta traer tres o cuatro jugadores más de nivel para pelearla bien. Igual, aunque no venga nadie uno tiene el sueño de lograrla. Pero con más jugadores es para pelear todos los campeonatos que faltan

Gustavo Costas quiere ganar la Copa Libertadores

El técnico también valoró la decisión de incluir como titular al juvenil Ramiro Degregorio, quien respondió a la confianza con una gran actuación: "Se lo dijimos hoy al mediodía y nos decidimos por él por lo que vimos en la semana. Es un chico que lo ves y te da ganas de ponerlo. Estos partidos de Copa son distintos pero pienso que siempre hay que esperar la oportunidad y se la ganó".

Al mismo tiempo, el DT avisó que Racing no piensa relajarse en el último compromiso de la fase de grupos ante Fortaleza: "Vamos a afrontarlo con lo mejor, después tenemos tiempo para descansar".

¿Cuándo vuelve a jugar la Academia? En exactas dos semanas, es decir, el próximo jueves 29 de mayo, cuando reciba a Fortaleza por la última jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El partido iniciará a las 21:30 horas -horario local-.