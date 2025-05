La nueva miniserie de 10 episodios que te va a salvar el finde

La crítica se rinde ante Matabot

Desde su estreno este 16/05, Matabot no paró de cosechar elogios. En Rotten Tomatoes tiene un 98% de aprobación, algo que no pasa seguido en una serie de ciencia ficción, y menos con un tono tan particular. La clave, según muchos críticos, está en el balance entre la acción de alto vuelo, el humor ácido y la construcción emocional del protagonista, que sin decir mucho, transmite todo.

El consenso de Rotten Tomatoes lo resume así: "El ingenio seco y brillante de Alexander Skarsgård le aporta mucho corazón a Matabot, convirtiéndola en una saga de ciencia ficción refrescantemente vivaz sobre salir, por fin, de la propia coraza.” The Daily Beast fue directo al elogiar al actor: “Uno de los mejores usos del increíble atractivo y astuto sentido del humor de Skarsgård hasta la fecha.” Y tiene razón: el sueco logra que empaticemos con una máquina que odia a los humanos mientras empieza a entenderlos.

Desde Australia, The Age la comparó con clásicos como Robocop: "Esta serie astuta y a veces subversiva parece una mezcla de 'Robocop' y un clásico de las series de aventuras, repleta de suspense y episodios de 25 minutos." Y en MicropsiaCine también la bancaron: "Los hermanos Weitz (...) tienen experiencia en este tipo de comedia con cierto tono sardónico y por allí pasan los mejores momentos de la serie."

Así que ya sabés: si te copa la ciencia ficción con cerebro, ironía y personajes que parecen duros pero te terminan emocionando, Matabot es una joyita que no podés dejar pasar este fin de semana, solamente por Apple TV+.

