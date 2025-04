Adorni/Karina/Bullrich y una interna que se anticipa

Bullrich, no es un secreto, quiere disputar la jefatura porteña dentro de 2 años. Pero dejará pasar este turno electoral, tras especulaciones sobre su postulación a senadora en los comicios nacionales, en octubre.

"No creo que sea candidata", dijo Bullrich el domingo cuando fue consultada en una entrevista. "Tener que estar discutiendo si voy a ser o no voy a ser candidata a mi me saca de eje, y yo quiero estar en el eje de lo más importante", sostuvo. Se desprende de allí que si habrá de competir por la jefatura porteña en 2027 su plataforma será la gestión en Seguridad y no desde un banca en el Congreso.

A Javier Milei la idea de Bullrich candidata le gusta porque "arrasaría". Se refería es este turno electoral. ¿Le gustará también para gobernar la CABA?

Se sabe que la conquista de la Ciudad es una obsesión de Karina Milei. Lo reflejó Mauricio Macri como preocupación: si la hermanísima logra ese objetivo, habrá significado el fin del PRO.

De ahí que la secretaria general de la Presidencia haya jugado su mejor carta: aunque se resistía, postuló a Adorni, quien es una de sus manos derecha en el Gobierno.

Pero su principal espada en el distrito es Pilar Ramírez, jefa del bloque de legisladores y dura detractora del gobierno de los Macri. Ramírez es la esposa de Darío Wasserman, vice del Banco Nación, y quien quedó vinculado al financiamiento de la campaña de Milei en 2023.

¿Hay espacio para Bullrich en las preferencias de Karina cuando se trata de la conquista de la CABA? Falta mucho para la competencia, pero el interrogante queda planteado.

Más contenido de Urgente24

Milei mandó a Werthein en busca de Trump: Rumor de otro pedido al FMI

Darío Wasserman y las cenas de Javier Milei: ¿Dádiva, corrupción o todo OK?

Encuesta: Adorni, con mejor potencial; pero Santoro tiene más intención de voto

Pena de muerte: USA vs. el asesino del CEO de UnitedHealthcare