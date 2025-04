River: el refuerzo de Gallardo que ya se perdió el 50% de partidos por lesión

image.png El Millonario dejó una pálida imagen ante Rosario Central

Lo ocurrido en el entretiempo ante el conjunto Canalla fue un verdadero dolor de cabeza para Gallardo. El entrenador había decidido volver a darle titularidad a un Galoppo que volvía al equipo tras más de un mes de recuperación por una lesión en el muslo.

Sin embargo, apenas pudo jugar 45 minutos porque el muslo no le permitió continuar. En los entrenamientos siguientes, el volante redujo cargas para no exigirse más físicamente, pero no fue suficiente como para sumarse al resto del plantel de River que viajó a Perú para medirse frente a Universitario.

En un River que no encuentra el funcionamiento colectivo, la recurrente ausencia de uno de los refuerzos que Gallardo pidió para fortalecer la zona ofensiva de su equipo, es un problema.

image.png Un Muñeco preocupado

Al Millonario no le sobran alternativas en su plantel. A pesar de los nombres importantes que tiene en sus filas, al Muñeco le ha costado demasiado darle solidez a sus dirigidos. También debe lidiar con las lesiones. La de Galoppo es una de ellas. Todavía es una incógnita cuándo podrá volver a contar con él en un 100%.

River vs. Universitario: el Millonario pone primera en Libertadores

El Millonario y Universitario se miden este miércoles a las 21.30. La sede peruana tendrá el nombre homónimo que la cancha de Núñez. El Estadio Monumental "U", con capacidad para 80.000 espectadores, albergará el partido que dará inicio al Grupo B. El resto de los equipos que lo conforman son Independiente del Valle y Barcelona de Ecuador.

