Lionel Messi se queda sin guardaespaldas: la MLS le prohibió el ingreso

El descargo del guardaespaldas de Lionel Messi por el veto inesperado

En una entrevista, Cheuko expresó: "Yo estuve en Europa trabajando siete años para la Ligue 1 y la Champions League, y solo seis personas invadieron la cancha. Llegué a Estados Unidos y en 20 meses de trabajo ya se han metido 16 personas".

No me quieren en el campo No me quieren en el campo

También aseguró: "No me quieren en el campo". Luego, agregó: "Existe un enorme problema aquí, yo no soy el problema, déjenme ayudar a Leo. Amo la MLS y a la CONCACAF, pero tenemos que trabajar juntos, me encanta ayudar, yo no soy mejor que nadie, pero tengo mi experiencia de Europa, pero está bien, entiendo la decisión".

+ de Golazo24