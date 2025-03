Lionel Messi: Bolonqui con las tarjetas coleccionables de Topps & Panini

Para Bruce, "perfecto" significaba bordes y esquinas afilados, una superficie limpia y un centrado perfecto que le otorgaría la certificación de gema impecable por parte de un evaluador externo y aumentaría aún más su valor. La autenticidad de la pegatina autografiada de la tarjeta nunca se le pasó por la cabeza.

¿Por qué lo haría?

La letra pequeña del anverso de la tarjeta naranja refractaria 'Topps Finest Flashbacks UEFA Champions League Football's Finest All-Star Autographs 2021-22' (de la que solo se imprimieron 10), dice "Emisión de autógrafos certificada por Topps".

El reverso de la tarjeta, cuyo valor potencial supera los US$ 1.000, ofrece más garantías: "La firma de todas las tarjetas autografiadas por Topps es presenciada por un representante de Topps para garantizar su autenticidad".

Bruce envió la tarjeta a PSA (Professional Sports Authenticator), empresa líder en la industria en clasificación, con la expectativa de obtener una calificación superior, de 10. Ocurrió que, inicialmente, PSA publicó por error la calificación de la tarjeta como "auténtica", al final de la escala de calificación de la empresa, en lugar de otorgarle una calificación numerada, lo que aumentaría su valor.

messi topps.jpg Anverso y reverso de la tarjeta de Messi autografiada por Nick Bruce. (Fotos: Nick Bruce)

"Es falsa"

Según Bruce, no se explicó el motivo. La empresa le permitió reenviarla para una reclasificación acelerada. El proceso de "reclasificación acelerada" se extendió varias semanas.

"Luego recibí una llamada telefónica de un representante de PSA. Me dijo textualmente, entre comillas: ‘Nick, esta tarjeta (firma) es falsa’”, dijo Bruce.

Más tarde, el representante aludió a un rumor, nunca comprobado, que circula por internet desde hace años sobre firmas publicitadas como 'de Messi'.

"La versión dice: 'Y existe la posibilidad de que haya sido su hermano quien lo firmó'", agregó Bruce. No está claro en qué se basó esa sugerencia ni qué pruebas existen al respecto.

Desconcertado, Bruce contactó con Topps, empresa propiedad de Fanatics desde principios de 2022. En un chat en línea, un representante de atención al cliente de Topps le dijo a Bruce: "No puedo prometer que se hará nada, ya que el producto se lanzó hace más de un año... pero les pediré que revisen, como cortesía, si presentan una solicitud de defectos del producto e incluyen la documentación de PSA".

Sin embargo, no se trataba del típico "defecto de producto": una esquina abollada o una línea de impresión visible que atravesaba la tarjeta. Esto supuso un desafío por parte del autenticador más destacado de la industria a algo que muchos coleccionistas han dado por sentado: que los autógrafos certificados por los principales fabricantes de tarjetas son auténticos.

Más problemas

Las tarjetas autografiadas se han convertido en un gran negocio para las empresas que las producen. Tienen un valor superior en el mercado secundario, y las tarjetas firmadas por figuras como Michael Jordan, LeBron James, Luka Doncic, Tom Brady y Patrick Mahomes se venden por hasta millones de dólares.

La autenticidad de esas firmas rara vez se cuestiona. Si los autógrafos de una de las superestrellas más importantes del mundo no son reales, ¿qué significa eso para todas las demás tarjetas autografiadas que existen?

No es normal que un pilar de la industria de las tarjetas coleccionables (PSA) dispute el autógrafo de un atleta superestrella que ha sido certificado por otro pilar de la industria (Topps) de una manera tan definitiva.

Otro ejemplo se produjo en mayo de 2022, cuando Pat's Pulls, con sede en San Clemente, California, presentó una tarjeta autógrafa de 'Messi Immaculate', de Panini 2021, de un cliente para que PSA la calificara. La empresa calificadora consideró el autógrafo como "no concluyente" y se negó a calificarlo.

Bruce decidió esperar a que PSA le devolviera la tarjeta antes de tomar una decisión. Recibió la tarjeta de PSA el 25 de febrero con la palabra "reembolso" en una etiqueta suelta donde normalmente aparece una calificación numérica. Bruce habló con The Athletic a la mañana siguiente.

Durante la entrevista, recibió un correo electrónico de Topps: “Hemos hablado con PSA y podemos rehacer esta tarjeta con una nueva calcomanía. PSA ha declarado que la autenticarán”, escribió un supervisor de atención al coleccionista de Topps en el correo electrónico, que Bruce reenvió a The Athletic. “Si le interesa continuar con esta solución, le adjunto una etiqueta prepagada para que nos devuelva esta tarjeta. Cuando la recibamos, comenzaremos el proceso de rehacer la tarjeta de Lionel Messi de su hijo con una nueva calcomanía”.

Bruce reaccionó al correo electrónico en tiempo real durante la entrevista. En su opinión, la decisión de la compañía de reemplazar la tarjeta "es un reconocimiento de que es falsa y un acuerdo con PSA".

Sin embargo, Topps y Fanatics no lo confirmaron, y no está claro si existe una explicación alternativa para lo que encontró el PSA. Las calificaciones del PSA no son inmunes a errores humanos ni a diferencias de criterio; aunque los calificadores trabajan con pautas estandarizadas, las decisiones individuales pueden variar de un calificador a otro.

firma de messi2.webp Lionel Messi estampando su rúbrica.

Interrogantes

The Athletic envió preguntas tanto al presidente de PSA, Ryan Hoge, como al director ejecutivo de Fanatics Collectibles/Topps, Mike Mahan.

Al preguntársele cómo gestionará PSA la autenticación de autógrafos para la tarjeta rehecha de Topps, Hoge respondió: «Ya estamos trabajando con Topps en este caso específico, y estamos trabajando en una solución. Para casos como este, solemos colaborar directamente con los fabricantes para encontrar soluciones. En este caso, Topps nos envía la tarjeta recreada directamente para que completemos el proceso de autenticación y calificación».

Hoge no respondió a otras preguntas:

¿Con qué frecuencia alguien que no sea Messi ha firmado sus tarjetas ha sido un problema en productos certificados por Topps o Panini, el otro fabricante principal de tarjetas deportivas?

¿Y cuántos autógrafos de Messi certificados por Topps/Panini no han superado la autenticación de PSA?

A través de un portavoz de Fanatics, Mahan se negó a hacer comentarios sobre cualquiera de las preguntas enviadas por correo electrónico por The Athletic, incluida la posición de Topps sobre la decisión no auténtica de PSA, por qué la compañía ofreció rehacer la tarjeta y si Topps ofrece rehacer cada tarjeta autografiada certificada si PSA etiqueta el autógrafo como no auténtico.

El Inter Miami CF, el equipo de Messi en la MLS, no respondió a un correo electrónico en el que se le solicitaba un comentario o declaración sobre su autógrafo en tarjetas y recuerdos. Un representante de Messi tampoco respondió a una solicitud de comentarios.

Los atletas suelen firmar tarjetas para empresas delante de un testigo, quien firma un documento legal que verifica que el atleta realmente las firma. Dado que las grandes compañías de tarjetas pueden tener cientos, si no miles, de atletas firmando para ellas al año, estas sesiones pueden tener lugar en cualquier lugar, incluso en un Dunkin Donuts. Los jugadores firman autógrafos en la propia tarjeta o en pegatinas que se pegarán más tarde.

La hoja de pegatinas puede tener entre 25 y más de 40 por página, lo que a menudo suma varios miles de autógrafos en una sesión. Panini publicó una foto en redes sociales de Messi firmando pegatinas para tarjetas en 2016.

Bruce publicó su dilema en Reddit tras su correspondencia inicial con Topps, lo que desató un nuevo revuelo en internet sobre posibles autógrafos falsos de Messi en las tarjetas de Topps y Panini. Algunos especulan que fueron firmados por su hermano. Además de años de debate en redes sociales, existen videos de YouTube sobre el tema y un hilo de larga duración en un importante foro de coleccionistas de tarjetas donde los usuarios han comparado meticulosamente las firmas en las tarjetas de Messi para determinar cuáles son reales y cuáles podrían ser falsas.

Ese hilo comienza con una referencia a un conocido autenticador que, en enero de 2022, denunció públicamente el escenario que Bruce dijo que PSA le planteó.

A Steve Grad, autenticador principal de Beckett y experto frecuente en "Pawn Stars" de History Channel, le preguntaron en X: "¿Alguna vez has oído que Leo Messi hizo que alguien firmara sus fichajes en 2018?". Grad respondió: "Es bastante conocido que un familiar firmó por él de vez en cuando durante algunos años". Grad no ofreció pruebas de su afirmación, y la teoría sigue sin fundamento público.

Beckett rechazó una solicitud de The Athletic para entrevistar a Grad para esta historia.

Firma_de_Lionel_Messi.png Firma de Lionel Messi según Wikipedia.

4.000 autógrafos

Dan Jamieson, director ejecutivo de Icons, una empresa de recuerdos deportivos con sede en Inglaterra, dijo que entiende por qué una discrepancia con el autógrafo de Messi que involucra a 2 de las empresas más destacadas en el mundo de las tarjetas coleccionables, podría generar sorpresa.

Icons se especializa en artículos de recuerdo de fútbol autografiados, en especial los de Messi (los atletas suelen tener contratos separados para autógrafos de cromos y autógrafos en artículos de recuerdo como camisetas y balones). Jamieson comentó que Icons ha trabajado con Messi, de 37 años, desde que el astro del fútbol tenía solo 17. Messi se reúne con el personal de Icons al menos 3 veces al año para sesiones de autógrafos, y el nombre de Jamieson aparece en cada certificado de autenticidad. La compañía ha compartido varios videos de Messi firmando para ellos en su canal de YouTube.

Jamieson admite que no es un experto en caligrafía, pero dijo que la firma de Messi no ha variado mucho a través de los años cuando firmó para Icons.

“Creo que (la firma de Messi) ha sido bastante consistente”, dijo Jamieson. “Entrena mucho con nosotros. Es un jugador bastante consistente y, digamos, no ha decaído. Firmamos con leyendas que al principio eran jóvenes y estaban en forma, y ahora son mayores y un poco dudosos, y su firma varía y cambia”.

La empresa de Jamieson no vende tarjetas deportivas autografiadas, pero conoce las exigencias que se imponen a algunos atletas para firmar en masa, especialmente con las "autoadhesivas", como se las conoce en la industria. Si bien no indicó que esto sucediera con Messi y Topps, Jamieson cuestionó el proceso general de supervisión de autógrafos para tarjetas deportivas.

“Si tienes un contrato por 4.000 autógrafos, lleva mucho tiempo”, dijo Jamieson. “Creo que la gente lo hace en casa y no creo que todo tenga testigos”.

messi.jpg Lionel Messi.

La Caja de Pandora

Bruce había estado navegando en línea poco antes de Navidad y no pudo resistirse al descuento de 'Dave and Adam's Card World', en Nueva York. Las cajas de 'Topps Finest Flashbacks UEFA Champions League 2021-22', que se lanzaron en octubre de 2022, tenían un 75% de descuento, a menos de US$ 300 cada una. Se dejó llevar por la compra impulsiva y compró un par de cajas, con 6 cartas cada una.

Conseguir la tarjeta autografiada de Messi pagó con creces la compra (asumiendo, por supuesto, que fuera auténtica).

Las últimas 3 ventas de la versión 'Red Refractor' de esta tarjeta autografiada de Messi (con número de serie 5) se vendieron por US$ 3.000, US$ 1.801 y US$ 1.711 en abril y mayo de 2024, según el sitio web de seguimiento de ventas Card Ladder. Si la tarjeta original de Bruce hubiera recibido una calificación PSA 10, probablemente habría valido más de US$ 1.500.

Las ventas mencionadas corresponden a tarjetas sin clasificar. Una de las dos versiones con clasificación PSA de esta tarjeta cuenta con autenticidad autógrafa de ADN. La otra solo posee una clasificación de calidad de tarjeta.

La calificación de “auténtico” fue una bola curva (N. de la R.: un concepto del béisbol) que Bruce nunca había experimentado.

PSA sometió la tarjeta a su servicio de evaluación de autógrafos por ADN para el segundo proceso de calificación debido al valor potencial de la tarjeta autografiada de Messi. El servicio de ADN de PSA "realiza análisis de tinta, análisis de la estructura del autógrafo, evaluación del objeto y comparaciones paralelas", según el sitio web de PSA. "Los autenticadores también pueden usar un comparador espectral de video para evaluar con más detalle el autógrafo".

Bruce le preguntó al representante de PSA con el que había estado en contacto qué sucedería con las 2 tarjetas autografiadas de Messi de ese conjunto que figuran en el recuento de población de PSA .

“Ella (la representante de PSA) dijo: 'Vamos a eliminarlas'”, dijo Bruce. “'Vamos a eliminar esas certificaciones'. Fue entonces cuando pensé: '¡Guau! De hecho, esto es algo muy serio'. Eliminar tarjetas que potencialmente se intercambiaron por miles de dólares... eso simplemente abre la caja de Pandora”.

Hasta el martes por la noche, ambas tarjetas seguían registradas con sus respectivas calificaciones. Al preguntársele si se les retiraría la certificación, Hoge respondió: «Contamos con un equipo interno de protección de marca que investiga casos como este caso por caso, a medida que nos llegan, y luego toma las medidas pertinentes».

No se ha determinado fraude en este caso. Sin embargo, cualquier vendedor de recuerdos deportivos falsos o fraudulentos podría estar sujeto a importantes cargos penales y acciones civiles, según el abogado Stephen Scullin, con sede en Nueva Orleans.

“En el ámbito penal, el vendedor podría ser acusado de falsificación o fraude, lo que podría resultar en diversas multas y penas de prisión según la jurisdicción”, dijo Scullin. “Si el artículo se transportó por correo o comercio interestatal, el vendedor también podría ser procesado bajo las leyes federales de fraude postal."

messi 2023.webp Camiseta deportiva Panini Lionel Messi 2023/25 autógrafos grabado eléctrico naranja automática #JA-LM: US$ 5.400 en eBay.

¿Fraude?

En el ámbito civil, la parte perjudicada podría demandar al vendedor por tergiversación negligente, prácticas comerciales desleales o engañosas, o fraude, según las circunstancias del caso. La intención de engaño del vendedor y el valor del artículo en cuestión influirán en posibles cargos penales y demandas civiles.

Scullin dijo que si Topps hiciera esfuerzos para asegurar la autenticidad (haciendo que un testigo lo firme), podrían intentar imponer la responsabilidad a Messi y al testigo.

“Si Topps y el equipo de Messi tuvieran algún contrato o acuerdo entre sí, estoy seguro de que sería un incumplimiento del mismo si Messi no firmara las tarjetas”, dijo Scullin. “La reclamación de quien compró o encontró la tarjeta sería contra Topps. Topps, a su vez, podría tener reclamaciones contra terceros en caso de ser declarado responsable de daños y perjuicios”.

Bruce dijo que aceptó con gusto la oferta de Topps de una tarjeta reimpresa con otra pegatina autografiada, además de la certificación PSA y su autenticación. Eso fue lo que siempre quiso, y afirma que no planea emprender acciones legales.

Aún así, esto ha generado preguntas para Topps y PSA que siguen sin respuesta, lo que lleva a los coleccionistas a preguntarse qué sucedió realmente y si alguien más podría estar firmando algunas de las tarjetas de Messi.

