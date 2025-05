Ficha limpia (que no fue) más internas PRO-LLA agrandan el bache liberal

Luego sumó

Yo diría que hoy estamos en la elección de la Ciudad. Esperaremos al 18 y después del 18 nos trataremos de sentar a ver si en un tono respetuoso

En cuanto toca al ámbito nacional, dijo que nunca se sintió opositor a este gobierno "porque las ideas eran mis ideas económicas. El bloque hizo lo que nunca en la política argentina se ha hecho, no siendo gobierno por un gobierno. El PRO puso el hombro en todo".

Al tiempo reflexionó

A mí lo que me preocupa es que nadie lo cuida al Presidente, porque él no tiene acceso a toda esa información por el modo de manejarse. Yo lo veo, él no está en el día a día de la gestión ni del partido político

En ese sentido, agregó

Quiero que el presidente asuma su responsabilidad. Está destruyendo el poder de la palabra presidencial

WhatsApp Image 2025-05-10 at 17.37.16 (1).jpeg Los líderes porteños del PRO salieron a recorrer la ciudad como parte de la campaña

A todo esto

Silvia Lospennato

Admitió que el rechazo al proyecto de Ficha Limpia le generó una "decepción tan grande" que la llevó a evaluar la posibilidad de dejar la política y lamentó que algunos integrantes del Senado de la Nación decidieran "sostener la corrupción".

Alli abrió un paréntesis

¿Qué sentido tiene hacer política si no vamos a cambiar nada y los poderosos se garantizan impunidad? Corruptos que cuidan a corruptos, que garantizan impunidad. Entonces me generó una decepción muy grande que al final el trabajo no sirve para nada, que no se puede cambiar. Eso fue la decepción, el primer momento, obviamente que no esperaba eso Nos habían dicho que la ley estaba. No podemos bajar los brazos, hay que volver a intentarlo.

En otro tramo de la charla, la legisladora detalló que "Javier Milei que siempre ataca a los periodistas, no dijo nada sobre las notas de Rovira. Lo único que tienen que hacer es asumir la responsabilidad. Trabajé con cada bloque por la ley”

“Espero que el presidente salga y desmienta a Rovira”, indicó Lospennato. “Ahora Cristina puede ser candidata. Nosotros vamos a estar muy atentos para que no pasen por encima de los ciudadanos”.

En función de las legislativas del domingo 18, la dirigente del PRO remarcó

A ningún otro candidato le interesa ser legislador, a mí sí