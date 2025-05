¿Otra vez sopa? En la UCR temen ser usados por LLA como ya lo fueron por Mauricio Macri

Cuando integraron JxC en la presidencia de Macri, la UCR aportó estructura, candidatos e historia, pero terminaron siendo furgón de cola.

Una alianza incómoda

Aunque para algunos radicales el objetivo de terminar con el kirchnerismo justifica casi cualquier alianza, otros cuestionan los costos de esa estrategia. “Personalmente, veo que en el radicalismo del interior hay simpatía con La Libertad Avanza, es algo similar a lo que ocurrió con Macri en 2014-2015”, reconoció al portal TN un legislador bonaerense. La comparación no es casual: muchos sienten que el final puede ser el mismo.

Por ahora, el radicalismo analiza distintos caminos, en un contexto marcado por la polarización. En algunos distritos, la posibilidad de recrear Juntos por el Cambio, ahora sumando a Milei, está sobre la mesa. En otros, incluso se evalúa una alianza con el peronismo que responde a Axel Kicillof, aunque esta opción es mucho menos probable y enfrenta la resistencia del presidente del partido en la provincia, Maximiliano Abad.

La ilusión de un centro propio

Una tercera vía también gana adhesiones: construir un espacio independiente, de centro, alejado tanto del kirchnerismo como del oficialismo libertario. "El radicalismo tiene la oportunidad de consolidar un espacio propio, especialmente en el plano local", opinó un referente partidario.

Esa visión es la que impulsa, por ejemplo, el sector que rodea a Facundo Manes. “Lo que está claro es que, si Facundo juega, no lo hará ni con LLA-PRO ni con una UCR que se pliegue a ese esquema”, sostienen en su entorno. Para ellos, la clave es no caer en alianzas por conveniencia que diluyan el perfil partidario: "Si hay un centro, debe ser intenso, popular y no una suma de dirigentes sin votos".

Entre el riesgo y la necesidad

El escenario más temido es el de una UCR dividida, con distintos sectores cerrando acuerdos por separado. También persiste la opción de competir con sello propio, pero ese camino, en la provincia de Buenos Aires, podría significar una elección con bajo caudal de votos.

Mientras el PRO y La Libertad Avanza avanzan en un acuerdo electoral, los radicales enfrentan un dilema que ya conocen demasiado bien: elegir entre ser parte de un frente poderoso pero con poco lugar en la mesa de decisiones, o intentar sostener su identidad, aún a riesgo de quedar afuera de la discusión central.

