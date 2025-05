Mercado Libre: Valuación y fuerte crecimiento de ventas en Argentina

El resultado operativo consolidado fue de US$ 763 millones, con un margen EBITDA del 15,8%, estable frente al 15,7% del primer trimestre de 2024. A su vez, la ganancia neta ascendió a US$ 494 millones (US$ 9,74 por acción), por encima de los US$ 344 millones del mismo período del año anterior y superando ampliamente el consenso de mercado (US$ 8,27 por acción).