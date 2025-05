Milei contra el PRO por Ficha limpia: "No estaban los votos, fue una operación teñida de amarillo"

Milei dijo que el jefe de los senadores oficialistas, Ezequiel Atauche, propuso que se firme un compromiso cuando estuvieran los 37 votos necesarios para la mayoría "y estar seguros de que podíamos pasar el proyecto".

El Presidente apuntó a "gente de Juntos por el Cambio" que rechazó firmar un compromiso. Se refería a la larretista Guadalupe Tagliaferri, quien sin embargo votó a favor de la sanción.

Acusó al PRO por no haber impulsado el proyecto en los 4 años de gobierno de Mauricio Macri, ni en los 17 años que ese espacio lleva gobernando la Ciudad de Buenos Aires.

"¿Ahora el que no la quiere sacar soy yo? No, no la quiere sacar el partido del Estado", dijo luego de afirmar que "los que cubrieron a Cristina Kirchner fueron los mismos amarillos que vía (Miguel) Pichetto le cuidaron los fueros y después (a él) le dieron el cargo de vicepresidente que compitió contra Golperto (sic) Fernández".

Tras esa acusación, agregó: “Si queremos terminar con los corruptos, una de las cosas que tenemos que terminar es la mentira, que también es una forma de estafa”.

Ese proyecto de Ficha Limpia -recordó el Presidente- nunca había pasado por Diputados, pero bajo su administración llegó al Senado porque “movió cielo y tierra” para que ello ocurra.

“Nos hicieron una zancadilla, pero no hay problema... lo vamos a reintentar, no voy a ceder un milímetro”, aseguró el mandatario ante el aplauso del auditorio.

“Qué se puede pretender de aquellos que dicen estar a favor de la libertad y que no hay que recortar el gasto en la Ciudad, cuando cuadruplicaron el tamaño del Estado...”, retomó las críticas al PRO. “Si queremos hacer el cambio, necesitamos entonces sacarnos de encima al Partido del Estado, pero parece que les gusta defender el Estado porque les gusta defender kioscos”, concluyó.

