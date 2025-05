Los obstáculos que enfrenta Milei para llevar el dólar a $1.000

Federico Furiase, director de la entidad monetaria, sostuvo este martes ante inversores “el nuevo esquema cambiario está diseñado para que el tipo de cambio esté más cerca del piso que del techo, que fue lo que ocurrió, por una cuestión de flujos”.

A los 'fundamentals' de la economía que defiende el Gobierno (superávit fiscal, no emisión monetaria, absorción de pesos), Furiase agregó la "estacionalidad de la cosecha" (la liquidación del agro) como factor de estabilización del dólar en el piso de la banda de flotación.

Pero además mencionó el ingreso de capitales de inversores no residentes como elemento de baja de la cotización en torno a lso $1.000.

“Hay toda una ecuación de más oferta de dólares y menos pesos que nos va a llevar al piso de la banda, y ahí el Banco Central va a poder acumular las reservas y cumplir con los objetivos con el Fondo”, dijo Furiase durante su participación en la 2da edición del evento Finanzas Públicas Provinciales, organizado por el grupo financiero Adcap y la firma de abogados DLA Piper.

El funcionario -socio de Caputo en la consultora Anker- reemplazó al viceministro de Economía, José Luis Daza, en el panel 'La voz del Gobierno'. Según la crónica de lanación.com, el N°2 de 'Toto' no pudo asistir porque fue enviado a Washington.

Obstáculos para el dólar a $1.000

La confianza del Gobierno en un dólar en el piso de banda cambiaria contrasta con un informe del economista Amilcar Collante, de Profit-Consultores, que señala algunos elementos que ponen en duda el objetivo oficial.

"La tendencia inicial de ir al piso no se ve", dijo Collante este martes en diálogo con el streaming Ahora Play.

En primer término sostuvo que no es la falta de dólares del agro lo que mantiene al tipo de cambio en el medio de la banda. "Un tema con el agro no tenés. La liquidación es muy fuerte", dijo y remarcó que los exportadores liquidaron en abril un 32% más que en el mismo mes del año pasado, y en el contraste con el primer cuatrimestre es un 35% superior.

Collante además remarcó que la suba de las ventas se produce en un contexto de precios más bajos que en la campaña anterior. "Si ajustás por precio es una liquidación muy fuerte. Entonces, no va por ese lado que el dólar no se pincha", evaluó.

Luego señaló que la no hubo una afluencia masiva de inversores no residentes a los que el Gobierno les abrió el juego tras la apertura del cepo cambiario. Ese sería otro motivo que explica que la cotización no esté yendo al piso de la banda.

En cuanto a otros factores que insinúan que el dólar no irá a los valores que quiere el Gobierno, mencionó el balance energético que tuvo como "novedad" un precio del petróleo a la baja. "Todos los cálculos los habíamos hecho con un petróleo a $80. Ahora está cerca de 55-60. Eso empieza a generar dudas. El margen energético se va a achicar, primero por precio y después por la estacionalidad del invierno cuando sube las importaciones y ahí vas a perder oferta de dólares", remarcó.

Turismo y elecciones

Entre los elementos que sugiere Collante que pueden obstaculizar una marcha del dólar hacia los $1.000 aparece la demanda por turismo y gastos en el exterior en julio, por las vacaciones de invierno. "Estamos en flotación: si hay demanda, va a costar que se aprecie el tipo de cambio", subrayó.

Ese mismo mes, por otro lado, cambia la tendencia en la liquidación del agro. Y entre agosto y noviembre, añade, entran a jugar las expectativas del proceso electoral, período en el que habitualmente aumenta la demanda para la dolarización de carteras.

"Cortísimo plazo" vs. "Todo el año"

Si bien Collante pondera estos elementos como disuasorios para que el tipo de cambio se dirija hacia el piso de la banda, no descarta que "el flujo mate los fundamentos" y se produzca "un aluvión inversor", con un ingreso de dólares financieros que equilibren la ecuación en favor de la meta del Gobierno. También quedó expectante por el efecto que pueda tener la "reedición del blanqueo" que propuso el ministro Caputo para que se utilicen dólares sin rendir cuentas sobre su origen.

Sostuvo que "en el cortísimo plazo, el Gobierno puede tomar decisiones (una tasa de interés elevada, el nuevo blanqueo) que puedan hacer que se tienda más al piso de la banda". Pero al mismo tiempo advirtió que "si miramos todo el año, se va a empezar a acomodar y este esquema ajusta por precio".

"Estamos en flotación. Si el Gobierno quiere forzarlo, va a tener sus costos", dijo y recordó que el piso de la banda cambiaria "cae 1% por mes", por lo que llegar hasta ese punto "es cada vez más difícil".

