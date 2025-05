Javier Milei agradece a DOTA, choque PRO vs. LLA por Ficha Limpia, y GAFI por el lavarropas

Live Blog Post

GAFI, lavado, Luis Caputo

"Queremos que se usen los dólares sin dar explicaciones", dijo el ministro de Economía en una entrevista del streaming La Casa: "Que se usen para comprar lo que sea. No compro el cuento de que la gente no saca sus dólares para gastarlos. La realidad es que no lo hacen porque les rompen los cocos". Y agregó que "la gente no los usa porque tiene miedo de que el ARCA los persiga".

La idea es estimular la compra de bienes con ese dinero, sin que haya sanciones por los ingresos que no pagaron impuestos y la compra de dólares sin declarar, algo que hoy está prohibido por ley. "Es una suerte de blanqueo encubierto, todavía no está la norma, significa que vas a comprar un electrodoméstico y nadie te pregunta nada", dijo una fuente del equipo económico.

El gobierno podría levantar los controles de la UIF y las alertas de ARCA, pero otro gobierno podría anular el decreto o los decretos, y que se aplique la legislación vigente.

Por ese motivo, Caputo querría validarlo en la Ley de Presupuesto pero ahora todo queda sujeto al año electoral.

Y al GAFI, el organismo multilateral sobre lavado de dinero. Algunos interpretan que es una interpretación a las organizaciones delictivas del planeta a limpiar sus capitales en la Argentina.

Diario Clarín: "(...) Por estas horas, en los pasillos de ARCA se habla de un tope para blanquear dólares de US$ 100.000, aunque desde el equipo económico aún no lo confirman. Se trata del mismo monto máximo autorizado en el blanqueo del año pasado, sin pagar impuestos ni afrontar penalidades. Ahora, Caputo busca flexibilizar las restricciones normativas sin enviar un nuevo proyecto de ley al Congreso. (...)".