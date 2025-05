Sindicatos en pie de guerra contra Javier Milei: UOM, UTA, Comercio y más

UOM lanzó plan de lucha: 6 paros nacionales

Tal como ya informó Urgente24, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) inicia este miércoles (07/05) su plan de lucha con un paro nacional de 24 horas en todas las fábricas del país, que será continuado por otros de 48 y 72 horas. En efecto, el de esta semana será el primero de seis paros nacionales escalonados contra las políticas de la gestión libertaria y por su negociación salarial.

En la última audiencia de la negociación colectiva las cámaras empresarias ofrecieron mejoras a tono con las pretenciones gubernamentales: la propuesta patronal fue de un 2% para abril y 1% para este mes y junio. El rechazo de la UOM fue rotundo al considerar que lo ofrecido "es insuficiente frente a la inflación".

Comercio: Gobierno no homologaría acuerdo y estalló Cavalieri

El titular de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), Armando Cavalieri, apuntó con todo contra Javier Milei, luego de que trascendiera que el Gobierno nacional no homologaría el aumento que acordó su gremio.

El acuerdo alcanzado con las cámaras consiste en un aumento 5,4% en tres tramos (1,9% en abril, 1,8% en mayo y 1,7% en junio), lo que supera el 1% mensual que intenta mantener el ministro de Economía, Luis Caputo. En ese contexto es que el dirigente sindical avisó que no se quedará de brazos cruzados si el Ejecutivo busca mantener el techo salarial.

“¿Tener salarios que aumentan 1,5% o 1,7% es realmente un peligro para la estabilidad que busca Milei? Si es así, estamos en una situación muy delicada", señaló Cavalieri. Y agregó: “Si creemos que esto va a hacer peligrar la inflación de la Argentina, estamos perdidos. No hay salida".

Cavalieri advirtió que “la clase media ya está harta y se está empobreciendo ”, y que “hay más pobres que antes”. A la vez que anticipó que su gremio comenzará este mes a difundir sus propias mediciones de inflación, que en marzo le dieron “más o menos un 5%”, cuando para el INDEC llegó al 3,7%.

Con una postura crítica como nunca antes, Cavalieri dijo que Javier Milei “tiene que cambiar su estilo”. Y en una entrevista con Infobae añadió: “¿Para qué necesita agraviar al divino botón?“.

En esa línea también anticipó que se profundizará un escenario de conflicto, y no sólo por el tema salarial: “Paulatinamente se va a ir agrandando la brecha entre el Gobierno y el movimiento obrero. Igual va a suceder en otros sectores, como pasa con la permanente agresión al sector periodístico. Alguna vez va a tener que arreglarse dialogando”.

Al respecto, dijo que en este momento “no hay un diálogo común como hubo con cualquier gobierno, sea de derecha o de izquierda”. Y dijo que desde que Milei es presidente, “empezaron los proyectos que quieren cerrar los sindicatos, la cuota solidaria, el costo laboral”.

Respecto a la paritaria que acordó Comercio, consideró que es lo mínimo que pueden aceptar, ya que “el tema es la recuperación de lo que perdimos en el primer trimestre, de casi un 20%. Estamos todos (los sindicatos) en lo mismo”.

Y apuntó que el Gobierno no puede hacerse el sorprendido por lo negociado con el sector empresario: “Estaban al tanto, porque ellos están siempre hablando con el sector empresario. Y el sector empresario no se mueve sin saber cómo piensan (en el Gobierno)”.

Consultado respecto a qué hará si finalmente no se homologa el aumento, adelantó que “esperamos convencer al sector empresario de que pague igual el aumento. No es una diferencia abismal. Para un supermercado, pagar un 1% de aumento salarial no es una catástrofe”.

Luego, justificó su dura postura contra el Gobierno en el hecho de que “ la clase media ya está harta. Está mal. Se está empobreciendo. No es verdad que hay menos pobres. Hay más pobres que antes. Lo que pasa es que hay una informalidad que no se cuenta. Hay mucha gente que trabaja sin ley. Lo digo porque acá llega toda la información”.

A continuación aseguró que su sindicato sacará su propio índice de inflación: “Nuestro departamento económico la va a medir. Tenemos un sistema informático muy bueno en todas las provincias, donde nos mandan los costos. Ya lo teníamos y ahora lo vamos a difundir”.

Y añadió: “En marzo fue más o menos un 5%. Y en algunas provincias, donde la pobreza es muy notable, fue más alto”.

Por último, volvió a dejar en claro su preocupación por la caída de la actividad en Comercio: “Nuestro sector está en la informalidad. El comerciante pequeño, de uno, dos o tres empleados, ya no toma más personal”.

ATE + UTEP definen medidas de fuerza

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) reunirá este miércoles 7 de mayo a su Conducción Nacional con la presencia de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para definir el plan de acción, y el jueves 8 realizará un plenario conjunto con la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) en el que se pondrá en debate el nuevo acuerdo con el FMI, los condicionamientos que imponen a la Argentina y el aumento de la deuda externa.

“Los estatales y los sectores populares junto a los jubilados hemos sido los más castigados por las políticas de Milei. Nos tenemos que juntar para seguir resistiendo y empezar a planificar el contraataque”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

“Estos derechosos nos quieren hacer creer que es el capital el que genera el trabajo cuando en realidad somos los trabajadores los creadores de la riqueza en nuestro país. Ellos quieren un Estado pequeño para que nada obstaculice su acumulación. Tenemos que seguir defendiendo la idea de que el Estado tiene que estar siempre al servicio de todo el pueblo”, concluyó Aguiar.

AEFIP convoca nuevas protestas por un reclamo salarial

El gremio de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP) quedó como único actor sindical en pie de lucha dentro de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), tras el reciente acuerdo firmado con el personal de la Dirección General de Aduanas (DGA). La organización que lidera Pablo Flores denuncia un trato desigual y se mantiene firme en su plan de lucha, en un contexto donde el diálogo con la conducción del organismo parece haberse roto por completo.

Según publicó el portal Infogremiales, el punto de quiebre fue el anuncio del director ejecutivo de ARCA, Juan Pazo, quien comunicó una actualización salarial del 6,46% para abril y la decisión de seguir la pauta del Sistema Nacional de Empleo Público a partir de mayo. Sin embargo, el gremio considera que estas medidas son insuficientes y que el acuerdo con Aduana, que mejoró el coeficiente de apropiación para su personal, representa una discriminación hacia el resto de los trabajadores.

El acuerdo con Aduana incluyó un aumento del coeficiente de apropiación del Régimen de Jerarquización, que pasó del 0,78% al 0,82%. El Sindicato Único del Personal Aduanero (Supara), liderado por Carlos Sueiro, levantó entonces las medidas de fuerza. En cambio, la AEFIP, que representa al resto de los trabajadores, considera que el trato fue desigual y discriminatorio.

La AEFIP, que había sostenido un frente común con otros sectores sindicales, se quedó sola en la protesta. “Nos preguntamos por qué se pretende que desistamos de la cautelar si no hay voluntad de negociar”, cuestionaron desde el sindicato en un duro comunicado.

Federación de la Carne en estado de "alerta y movilización"

Días atrás, la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados emitió un comunicado en el marco de la apertura de las negociaciones paritarias en el que expresó su preocupación ante la situación económica actual y la postura adoptada por el sector empresario.

El documento subraya la necesidad de lograr una recomposición salarial que contemple “la pérdida del poder adquisitivo de las y los trabajadores de la carne”. Además, resalta que los salarios básicos del sector quedaron “muy retrasados ante la realidad económica que vive el país”. Según la Federación de la Carne, esta situación afecta gravemente la calidad de vida de las familias trabajadoras y genera un clima de descontento que no puede ignorarse en las negociaciones.

De acuerdo a lo publicado por el portal Data Gremial, la entidad que nuclea a trabajadores de la carne de todo el país también criticó las pautas salariales establecidas por el Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Trabajo, al considerar que estas no contemplan las necesidades reales de los trabajadores. “No podemos establecer un marco de negociación estrictamente en términos de porcentajes, dado que lo que tendríamos que solicitar serían muy superiores a las pautas que el propio Ministerio [...] pretende que se respeten y por ende no homologarían”, afirmaron.

En este contexto, la organización gremial llamó a la Autoridad de Aplicación y a los empresarios a arbitrar los medios necesarios para alcanzar un “equilibrio justo y con suma responsabilidad social”. Asimismo, declararon el estado de alerta y movilización, enfatizando que “en la unidad reside la fuerza que nos llevará al triunfo”. Esta movilización incluye acciones concretas que buscan presionar para que las partes lleguen a un acuerdo satisfactorio.

El comunicado, firmado por el Secretario General José Alberto Fantini y el Secretario de Organización Carlos Molinárres, concluye con un mensaje contundente: “Si este dólar es insuficiente para la industria, menos los salarios de las y los trabajadores”.

Por último, la Federación de la Carne anticipó que, de no haber avances en las negociaciones, se considerarán medidas de fuerza para visibilizar el conflicto. “Las y los trabajadores de la carne no podemos seguir soportando el peso de un modelo económico que nos deja siempre al margen”, expresaron.

