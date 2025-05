¡Imparable! El DT que San Lorenzo dejó ir y puede ser campeón en Uruguay

1366-1721916907240725907.jpg Marcelo Figoli, dueño de Juventud Las Piedras Foto NA: ARCHIVO / MARCELO CAPECE

Figoli desembarcó en el fútbol del país vecino, pero no es el primer club de su cartera personal. También es dueño del Burgos CF, de la segunda división de España. En Argentina, el empresario tiene bajo su órbita importantes medios de comunicación como la 990, Metro, Rock&Pop, la agencia Noticias Argentinas o la Revista Newsweek, entre otras.

De las Inferiores en San Lorenzo a la chance de ser campeón

A los meses de haber llegado a Juventud, Diego Monarriz tomó el mando de la dirección técnica. El ex San Lorenzo logró el ascenso, y en su primera campaña en la primera división ha logrado lo inimaginable. Hoy, su equipo es uno de los candidatos. Y el domingo pasado sacó chapa de su candidatura al ganarle nada menos que a Liverpool, el actual líder del torneo y uno de los posibles campeones el próximo fin de semana.

Tras el triunfo, el entrenador se expresó con fervor. "Estamos viviendo una felicidad infernal, no lo puedo creer. Lo de los chicos es impresionante. No hay que relajarse, no hay que tener mediocridad, hay que ir por más", dijo.

Es el la primera incursión de Monarriz como entrenador principal, tras haber sido DT interino de San Lorenzo y haber sido ayudante de campo de Leandro Somoza en Aldosivi y en Rosario Central, y del Chacho Coudet en Atlético Mineiro.

Diego Monarriz y su tristeza por la actualidad de San Lorenzo

Más allá de esas experiencias en Brasil y Mar del Plata, Monarriz pasó la mayor parte de su trayectoria como DT al frente de las divisiones Inferiores de San Lorenzo. Su nombre ganó conocimiento público cuando su asunción como entrenador interino en el Ciclón comenzó a reiterarse. Una suerte de Mariano Herrón en Boca Juniors.

Hace algunos meses el DT había hablado sobre el presente de San Lorenzo, en donde todavía no había saltado el escándalo con Marcelo Moretti y el video por el fichaje del juvenil. Las declaraciones bien podrían haber sido de ayer. "Me duele con el alma. Es un club enorme solamente por su gente", señalaba en aquel entonces. "Sufriendo por todo lo que están haciendo en el club", decía.

Juventud Las Piedras juega ante Progreso el otro domingo (no este domingo, ya que ahí el fútbol quedará suspendido por elecciones municipales). Tiene que ganar y esperar resultados. Actualmente marcha tercero con 27 puntos, detrás de Nacional con 28 y de Liverpool con 29.

