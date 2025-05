Luis Ventura no tiene paz: Ahora, amenaza de bomba en APTRA

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1919481153444061421&partner=&hide_thread=false JIMMY CASTILHOS, TESTIGO DE LA AMENAZA EN APTRA



Según el presidente de APTRA, los explosivos fueron hallados por vecinos y, aunque la policía ya investiga el hecho, hubo una detonación de una bomba de humo dentro de un contenedor, lo que generó mayor preocupación en la zona. La zona está cortada desde Belgrano a Rivadavia y los vecinos están alertados para no salir de sus casas y alejarse de los vidrios.

Por otro lado, el periodista uruguayo Jimmy Castilhos se expresó por llamada para contar más en detalle el acontecimiento: "Hace unos días, recordé algo, el día 27 de abril se comunicaron conmigo para hablar sobre la denuncia de Tadeo Suárez y Morena Rial".

"No estoy nada tranquilo, recibí amenazas en Carlos Paz, una carta al hotel donde me fui a quedar, diciendo 'te voy a matar, volvete a tu país', porque supuestamente se había nombrado un cuadro de fútbol el día del programa de que la banda liderada por Morena Rial pudiera probablemente partir de ahí", expresó preocupado.

Luego, declaró contundente: "La última amenaza que recibí lo linkeaba a él (Ventura), yo sabía que esto iba a ocurrir, le dije a uno de tus productores que no quería continuar mediáticamente el tema por miedo a las amenazas. La última amenaza decía que 'a mí y al gordo puto de Ventura nos iban a hacer volar'. Algo está pasando con los periodistas que es horrible".

Las medidas de seguridad de Luis Ventura ante las amenazas: "Custodiado"

La semana pasada Luis Ventura reveló estar siendo blanco de amenazas de muerte por parte de una presunta organización criminal. Si bien le hizo frente con entereza a las agresiones, el periodista las denunció en la Justicia y a través de su cuenta de Instagram reveló las medidas de seguridad que tomó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Revista_PRONTO/status/1916925991680721246?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1916925991680721246%7Ctwgr%5E65b2567040fe7127ba8403dc8b600db81dad822d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Flas-medidas-seguridad-luis-ventura-las-amenazas-custodiado-n600368&partner=&hide_thread=false Así son las fuertes medidas preventivas que tuvo que tomar Luis Ventura tras recibir amenazas pic.twitter.com/7vrIQ3dEyu — Revista PRONTO (@Revista_PRONTO) April 28, 2025

"Custodiado hasta las bolas. Del sábado en adelante tengo custodia en Lanús, en Capital y en América TV con personal de la Comisaría 14", comenzó explicando Ventura sobre la protección que le otorgó la Justicia.

Es lo que me toca y me consideran en todo momento. Hice la denuncia en la Justicia y ésta es la devolución, lo quería decir Es lo que me toca y me consideran en todo momento. Hice la denuncia en la Justicia y ésta es la devolución, lo quería decir

En el programa A la Tarde, el presidente de APTRA afirmó que recibió mensajes que lo mencionaban a él y a los integrantes de su familia, los cuales el comunicador vinculó con grupos mafiosos. Según había explicado Daniel Ambrosino, las amenazas de muerte habrían tenido que ver con los dichos de Ventura sobre temas sensibles como la trata de menores y la mafia.

Ahora, tras recurrir a la Justicia, Ventura está acompañado de efectivos policiales que lo ayudarán para poder protegerlo a él y a sus familiares, quienes también viven una situación difícil.

Cabe resaltar que, luego de las acusaciones que lanzó Viviana Canosa sobre una presunta red de trata, el presentador apuntó contra ella y la señaló por estar supuestamente vinculada con el poder.

