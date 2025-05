El entrenador que interesa en Boca pero Talleres se lo puede sacar

Con este panorama, y sabiendo que no es la prioridad de Boca, Gustavo Quinteros podría caer en otro club, en este caso Talleres de Córdoba. Sucede que el entrenador se encuentra de vacaciones en Europa, y recibió una oferta de Talleres, la cual no respondió. Los motivos, según la información que circula, serían que esperaba un llamado desde Casa Amarilla, el cual no llegó.