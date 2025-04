Racing y un empate agónico, el Rojo volvió a perder y Talleres no levanta

No fue un buen partido de Racing, que no pudo tomar el envión del triunfo ante Central Córdoba el fin de semana pasada por el Torneo Apertura. Racing tenía que levantarse de la dura e inesperada caída ante Atlético Bucaramanga en el Cilindro de Avellaneda, para no perder pisada al liderazgo del grupo y la potencial clasificación.