Obsesión de Luis Caputo por reeditar el escenario del blanqueo

No preste atención al barullo: Javier Milei embiste contra el periodismo como mecanismo de distracción de la opinión pública, y Luis Caputo se suma para que no se hable de lo importante: si no reeditan el escenario del blanqueo, su economía entra en problemas. El dólar mayorista saltó 2,5% a $ 1.200, lo que provocó la suba de todos los tipos de cambio en 2%: desde el del Banco Nación, que trepó a $ 1.210, hasta el promedio del dólar minorista en los bancos, que subió a $ 1.217. "Tenemos inicio de mes con más demanda de dólares, provenientes de minoristas y pocas ventas del campo por retraso en la cosecha", describió Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance. El interés por tener dólares contradice el esfuerzo del ministro Luis Caputo por lograr que el público se desprenda de dólares. En tanto, interesante la lectura del más reciente informe del centro de estudios Fundación Capital, que dirige Carlos Pérez. Aquí 9 fragmentos: